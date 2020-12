Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Avere un cucciolo è una responsabilità. E quando si sceglie il nostro fedele compagno bisogna considerare tante cose. Tra le prime gli spazi. Se si vive in appartamento non è semplice farlo con un cucciolo di grandi dimensioni. Soprattutto per il suo benessere. Ecco la soluzione.

Il cucciolo ideale da prendere in casa è tra i cani più intelligenti al mondo

Grazie anche alle sue dimensioni, il barboncino toy è il cane che meglio può vivere in spazi molto piccoli.

Questo cucciolo può raggiungere al massimo un’altezza di 28 centimetri. È una razza di cane presente da diversi secoli ed è sempre stato tra i più amati dalla nobiltà. Proprio grazie alle sue dimensioni molto contenute.

Ma questo cucciolo ha tantissimi altri tratti positivi. Prima di tutto è uno dei cani più intelligenti al mondo.

Secondo la classifica stilata dallo psicologo e ricercatore di comportamento canino Stanley Coren. Si posiziona addirittura al secondo posto. Infatti il barboncino toy riesce ad imparare molto velocemente qualsiasi ordine dato dal proprio padrone.

Quindi insegnare a questo cucciolo come comportarsi in casa è molto semplice. Complice anche il fatto che hanno di indole un carattere molto socievole.

Anche per questo motivo è il cane ideale per le famiglie con bambini molto piccoli. Per niente aggressivo può diventare subito il fedele amico di ogni bambino.

Le tipologie di barboncino toy

Esistono due tipi di barboncino toy, uno a pelo riccio e l’altro con pelo a ciuffi. E ovviamente avranno bisogno di diversi tipi di cura. Ma la cosa più importante da questo punto di vista è che questa razza di cane non perde pelo. Quindi è difficile ritrovare mucchietti di pelo attaccati da tutte le parti in casa.

Ed ecco perché il barboncino toy, il cucciolo ideale da prendere in casa, è tra i cani più intelligenti al mondo e super socievole. È facile da gestire, anche per le persone poco esperte. Ed è anche considerato una razza ipoallergenica. Oltre ai barboncini toy, altre due sono le razze ideali se si ha un appartamento. Ci sono i beagle e i golden retriever.