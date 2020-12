Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le uova sono uno di quegli ingredienti che non può mai mancare nelle dispense. Gli usi in cucina sono davvero numerosi e svariati: ricca fonte di potassio, le uova sono ottime consumate da sole e accompagnate da un contorno. Ancora, perfette per ricette di primi e secondi, per non parlare dell’uso in pasticceria.

Una volta rotto l’uovo e utilizzati tuorlo e albume, ci si libera del guscio che li racchiudeva gettandolo nella pattumiera. Eppure, quello che pare un inutile involucro si rivela in realtà un ingrediente altrettanto straordinario.

Proprio il guscio infatti può essere molto utile. Riciclato in maniera creativa può dar vita a piccoli oggetti. Ma è la composizione del guscio che rivela il suo utilizzo come rimedio naturale. Ecco perché non gettare i gusci delle uova per avere un potente integratore a costo zero.

Il carbonato di calcio

Il guscio delle uova è composto per il 95% da carbonato di calcio. Questo è un sale inorganico che se consumato può avere svariati effetti benefici.

Capace di distruggere gli acidi gastrointestinali, è spesso usato in forma sintetica da chi soffre di bruciore di stomaco e cattiva digestione. Inoltre, il calcio contenuto nel guscio delle uova può trasformarsi in un integratore naturale per chi risulti carente di questo elemento.

Ma gli usi a beneficio del corpo non sono finiti. Ecco come riciclare i gusci d’uova integrandoli nell’alimentazione.

Creare il carbonato di calcio in modo casalingo è molto facile. Prendendo i gusci delle uova usate è sufficiente bollirli in acqua e scolarli dopo circa 10 minuti. È molto importante che le uova usate siano fresche.

Una volta asciutti, bisogna eliminare la pellicola interna di colore bianco. Poi i gusci andranno ridotti in polvere in un macinino elettrico o in un mixer. La polvere deve essere molto fine e conservata in un barattolo a chiusura ermetica.

La cosa straordinaria di questa polvere è che può essere somministrata in varie occasioni. Aggiunta come compost nelle piante e usata come integratore per gli animali domestici, darà grandi benefici.

Ancora può essere usata per uso umano. Le donne in gravidanza o in menopausa, o coloro che stanno seguendo una dieta, possono utilizzare la polvere di uova allo stesso scopo di integrare il calcio. Ovviamente è necessario chiedere prima un parere al proprio medico curante. È molto importante che la somministrazione avvenga in piccole quantità. Basterà assumerne mezzo cucchiaino al giorno diviso in due volte per ottenere gli effetti desiderati.

Il consumo di polvere di uova non ha particolari rischi, ma solo se la preparazione avviene seguendo le regole prima descritte. I gusci dovranno essere attentamente bolliti e privati della pellicina interna. La polvere, poi, dovrà essere ben triturata e priva di scagliette. Potrà poi essere consumata sciolta in acqua o nel succo di limone.

In generale, ma soprattutto in caso di particolari patologie, è necessario consultare un medico di riferimento.