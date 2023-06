Weekend last minute? Ecco 3 località care a Tina Turner, Freddie Mercury e Mina a due passi dall’Italia

Weekend last minute in Svizzera-proiezionidiborsa.it

Può capitare di decidere all’ultimo momento di partire per una breve vacanza. Scegliere dove trascorrere un fine settimana può essere difficile. In Italia abbiamo molte belle località. Potremmo anche fare un salto all’Estero e conoscere luoghi amati da alcune star della musica. Al di là delle Alpi, infatti, ci sono posti incantevoli legati a miti come i Queen, Tina Turner e la nostra Mina Mazzini.

La nostra vita è costellata di incontri e momenti da ricordare. Spesso associamo alcune canzoni a visi, emozioni, posti dove siamo stati bene o a vacanze al mare. La musica infatti accompagna l’uomo dall’infanzia fino all’età adulta. Ci si affeziona a delle melodie e spesso anche a chi le canta. Quando si è fan di artisti famosi si vorrebbe conoscere tutto di loro, anche dove sono nati e vissuti. Se stiamo organizzando una breve vacanza possiamo scegliere un Paese vicino all’Italia. Lì troveremo dei luoghi amati da alcune star famose. Scopriamo quali.

Weekend last minute? Ecco 3 località care a Tina Turner e ad altri cantanti

In treno, in autobus, in aereo possiamo agilmente raggiungere la Svizzera. Troveremo paesaggi incantevoli, luoghi interessanti e buon cibo. Oltre tutto ciò, potremo visitare i posti legati a tre cantanti famosi.

Una grande artista ha scelto di vivere sul lago di Zurigo alcuni anni fa. Si tratta di Tina Turner, scomparsa di recente. La sua immensa dimora con parco e darsena privata si trova precisamente nel villaggio di Stäfa. Il marito sembra aver deciso di trasformarla in un museo dedicato alla moglie.

A Zurigo potremo visitare il Kunsthaus, museo di arte antica, moderna e contemporanea e fare una passeggiata per le vie dei negozi. Sarà indimenticabile guardare il panorama dal monte Uetliberg o fare una crociera sul lago.

Montreux invece è legata ai Queen. Qui si composero e si registrarono molti loro brani. Lo studio è adesso un museo con molti cimeli dei Queen. La casa in legno sul lago dove spesso soggiornava Freddie Mercury è The Duck house, meta di molti fans. A Montreux nella Place du Marché si può vedere la magnifica statua in bronzo che ritrae il frontman dei Queen. In questa cittadina svizzera si può visitare il centro storico e fare una passeggiata sul lungolago. Qui incontreremo il castello di Chillon che si erge sulle rocce. A Montreux, inoltre, si svolge ogni anno un importante festival jazz.

Cosa mangiare in Svizzera

Lugano e il suo lago possono essere una ulteriore meta del nostro viaggio. In questa località svizzera vive da molti anni Mina, l’indimenticabile e ancora molto apprezzata cantante italiana. Si può passeggiare nei vari parchi, nel centro e sul lungolago. Si può pure visitare la cattedrale di San Lorenzo.

Non si può andare in Svizzera senza assaggiare le specialità locali. Pensiamo al rösti, alla raclette, alla fonduta di formaggio, ad esempio. Chi ama il cioccolato può vivere un’esperienza indimenticabile in aziende come Alprose o Lindt. Si potranno vedere le varie fasi di produzione e acquistare prodotti golosi da portare a casa.

Idee per un weekend last minute? Ecco 3 località care a Tina Turner, Mina e ai Queen. Torneremo a casa più rilassati e con una buona scorta di cioccolatini.