Il mese di maggio è un mese di preparazione allo splendore che accompagnerà le piante durante l’estate. Le specie da frutto, in particolar modo, richiedono una serie di attenzioni fondamentali per raccogliere frutti maturi e polposi. Il limone e gli altri agrumi, susini, peri, meli e melograni hanno bisogno delle giuste cure per crescere rigogliosi e sani.

Una minaccia non più lunga di 5 millimetri si nasconde dietro l’angolo per alcune specie da frutto. Si tratta di un minuscolo insetto che somiglia a una mosca, ma che è davvero molto pericoloso per alcune specie.

Se notiamo fogliame arricciato o macchiato e ingiallito

Il suo nome scientifico è Caliroa limacina, ma è più semplice chiamarla con il nome di Limacina del pero o del melo. Non a caso, è con riferimento a queste 2 specie che la Limacina risulterebbe più dannosa. In Italia essa trova larghissima diffusione, arrivando a colpire specie come mandorli, susini, albicocchi, lamponi, e meli cotogni.

Si tratta di una mosca nera e con le ali brune che depone le uova, da cui nascono larve di colore giallo-verdastro. Per riconoscerla basterebbe osservare il capo o la parte anteriore del corpo della larva. Questa è decisamente più larga del resto del corpo.

Il colpevole delle foglie arricciate sugli alberi da frutto è questo minuscolo insetto ronzante che pochi sanno riconoscere in tempo

Diventa essenziale riconoscerla subito, in quanto i danni provocati, a peri e meli in particolare, sono davvero importanti. Le larve vivono sulle foglie e le scheletrizzano lungo le loro nervature. Con il tempo, le foglie iniziano ad accartocciarsi verso l’alto o il basso, a macchiarsi o a seccare. Inevitabilmente, esse cadono verso il suolo e bloccano completamente il ciclo vegetativo della pianta.

I problemi si diffondono velocemente all’intera pianta, per cui occorre agire immediatamente. Maggio rappresenta, infatti, il mese d’azione delle larve, che si nutrono delle foglie dopo la schiusa delle uova.

Come agire con rimedi biologici

Per allontanare il colpevole delle foglie arricciate sugli alberi di pere e mele, esisterebbero alcune soluzioni biologiche. Il primo tra tutti è il piretro naturale, seguito solo dall’ azadiractina, da applicare rigorosamente la sera tardi, seguendo le dosi indicate sulla confezione.

Esisterebbero anche soluzioni naturali che prevedono l’impiego di birra e zucchero, un po’ come accade per vespe e calabroni. Ma queste due soluzioni consentite in agricoltura biologica sembrerebbero mostrare risultati migliori.

Se, invece, sulle foglie compaiono delle bolle, con maggiore probabilità si tratta di una malattia.

