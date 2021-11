Il materiale di cui è composto questo capo è da considerare senza tempo. Lanciato dalle star in televisione è divenuto intramontabile da decenni, e oggi è virale sui social e indossato dalle influencer.

Può essere portato da tutti a qualsiasi età, comodo, confortevole, in tante versioni e colori e da abbinare con ogni tipo di accessorio.

Continuano a dominare la tendenza moda degli anni 80 ‘90 i capi in pelle come: gonne, giacche, cappotti, pantaloni. Se vogliamo essere alla moda dobbiamo assolutamente avere nel nostro guardaroba almeno uno di questi capi. Addirittura le passerelle delle ultime settimane hanno avvalorato questa tendenza anche per la primavera estate 2022.

Il capo classico e senza tempo da avere nell’armadio diventato virale sui social e protagonista sulle passerelle ci farà davvero impazzire. Abbiamo visto sfilare sulle passerelle un capo eterno: il cappotto in pelle allacciato in vita, oppure tenuto libero e dritto sul corpo. Abbinato al denim scuro, sneakers e capi colorati in maglieria è il top!

Un’icona intramontabile indossata dalle star di tutto il Mondo a partire dagli anni ‘50 è la giacca in pelle.

Sono tante le proposte per questo capo indossato corto, lungo, abbondante e lucido. Ricordiamo il mitico chiodo con il jeans mostrato da Marlon Brando negli anni ‘50 che dopo tanto tempo ancora un must.

I pantaloni sia skinny, a sigaretta, a palazzo o culotte si portano rigorosamente in pelle, magari abbinati con capi in seta o con maglie in cashemere. A indossarli di recente è stata anche l’attrice Dakota Johnson, con un pantalone a vita alta abbinata ad una blusa.

La gonna in pelle sempre sexi è ottima per quest’autunno inverno 2021-22. Indossata sia corta che lunga, in pelle, lucida, opaca, nera o marrone è perfetta con stivali alti fino al ginocchio e un maglione in lana doppia.