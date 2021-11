In questi tempi difficili che stiamo vivendo, è normale e giusto chiedersi che cosa il futuro potrebbe avere in serbo per noi. Innanzitutto, ricordiamoci che questi 3 fortunatissimi segni zodiacali riceveranno una bella botta di fortuna prima dell’arrivo del Natale. Sfortunatamente, però, le stelle porteranno molti cambiamenti sul piano lavorativo e sentimentale per alcuni segni, che dovranno attendere ancora per vedere arrivare una soddisfazione.

Si respirano gioie nell’aria, invece, per i 3 segni che, al momento, si prospettano come i più fortunati del 2022.

In più, l’anno prossimo possiamo anticipare che, questi 3 segni, aggiusteranno molte situazioni lasciate in sospeso, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Attenzione, però: le stelle ci favoriscono, ma dovremo metterci dell’impegno da parte nostra per raggiungere le mete ambite. Ecco di chi stiamo parlando.

Ecco i 3 segni più fortunati della classifica per cui si prospetta un 2022 ricco e soddisfacente

Il 2022, in 3 casi, sarà un’occasione di grande crescita personale sotto il punto di vista personale, sentimentale e lavorativo.

L’anno sarà particolarmente favorevole con i segni a due volti, ma non solo. Partiamo, quindi, con il segno dei Gemelli, che inizierà l’anno con l’influenza di Saturno. Le persone di questo segno stanno vivendo una fine 2021 in punta di piedi, a causa della Luna un po’ instabile, che potrebbe creare problemi sul lavoro.

Per fortuna, però, il 2022 sarà l’anno giusto per tornare alla carica anche sul piano sentimentale. Chi vuole fare il grande passo, e quindi sposarsi o fare figli, potrà guardare quest’anno con positività. Facciamo attenzione, però, a liberarci di alcune amicizie scomode.

Finalmente un bel po’ di successi per questo segno

Successi in arrivo anche per il segno dei Pesci. Il nuovo anno inizia con i benefici di Giove, il che segnano un passaggio fondamentale nello zodiaco.

Le persone nate sotto questo segno potranno approfittare del 2022 per rimettere in ordine i pezzi della propria vita, approfittando di un periodo di stabilità creativa. Sembra un controsenso ma non lo è: la stabilità di questo periodo ci darà la possibilità di focalizzarci meglio su noi stessi.

La spiccata sensibilità dei Pesci potrebbe portarli a tenere troppo in considerazione le opinioni altrui, sbagliando. Ricordiamoci, infatti, che per accontentare gli altri, si finisce per perdere se stessi.

Un Leone molto soddisfatto

Anche per il Leone sarà un anno da ricordare. I nati sotto questo segno dovranno fare particolare attenzione ad alcune persone finte amiche, che potrebbero creare qualche problema.

Superati questi ostacoli, il 2022 sarà un anno pieno di soddisfazioni, per 2 motivi. Il lavoro che sembrava andar male, subirà uno scatto positivo, grazie all’arrivo di una nuova responsabilità.

L’amore, invece, subirà qualche lieve scossone, ma nulla di irrisolvibile. Per i single, invece, l’amore riserverà novità importanti, soprattutto in estate. Ed ecco i 3 segni più fortunati della classifica per cui si prospetta un 2022 ricco e soddisfacente.