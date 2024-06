Quanto costa una casa in montagna nel Piemonte e dove si paga di meno?

L’estate sta ormai per arrivare e molte persone scelgono di trasferirsi nella propria casa vacanze, in genere situata in prossimità del mare. Tuttavia, c’è anche chi non ama il mare ed è alla ricerca di mete alternative. Quindi, si reca in vacanza presso luoghi di montagna, che offrono ristoro dal caldo torrido tipico della bella stagione. C’è chi, però, invece di viaggiare continuamente vorrebbe acquistare una casa in prossimità di un posto simile. Una delle regioni italiane più note per le sue montagne è il Piemonte, dove è possibile acquistare una casa in montagna e godersi un clima gradevole e panorami mozzafiato.

Quanto costa una casa in montagna nel Piemonte?

Rispondiamo dunque a questa domanda. Secondo portali specializzati, una casa in montagna nel Piemonte costerebbe in media 1.366 euro al metro quadrato. La media del costo di una casa, dunque, sarebbe decisamente più bassa rispetto a quella italiana, che si aggira attorno ai 2.000 euro al metro quadrato.

Invece, affittare una casa in Piemonte costerebbe circa 9,38 euro al metro quadrato in media. Il range di prezzi, in quest’ultimo caso, va dunque dai 5,94 euro al metro quadrato nelle zone meno care agli 11,94 euro al metro quadrato di quelle più rinomate. Dunque, abbiamo visto quanto costa una casa in montagna nel Piemonte. Ma come risparmiare? Ovviamente optando per acquistarne una nelle località o comunque nelle province meno costose. Scopriamo quali sono.

Dove si paga di meno

Le province meno costose sono quelle di Alessandria, Asti e Biella, dove i prezzi sono anche inferiori alla media citata. Infatti, ammontano rispettivamente a 791 euro, 862 euro e 638 euro al metro quadrato. Tra le province meno costose c’è anche Cuneo, dove il prezzo di una casa si avvicina però di più a quello della media piemontese: circa 1.231 euro al metro quadrato.

Lettura consigliata

Ecco 2 francobolli rari del Vaticano ricercati dai collezionisti