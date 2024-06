Qual è il segno zodiacale più geloso di tutti? Ce ne è uno totalmente inaspettato che ha il primato. Si tratta di un segno che tende a nascondere i propri veri sentimenti e che ha l’immeritata fama di essere spietato e incapace di amare davvero. Scopriamo di quale si tratta.

Per la maggior parte delle persone il segno zodiacale di cui scriveremo è un insensibile. La verità, però, è che dietro la sua dura corazza cela un cuore che arde d’amore per le persone che ama di più. A volte ha dei comportamenti che in molti giudicherebbero ”tossici” e che in alcuni individui sono purtroppo particolarmente marcati.

Stiamo parlando dello Scorpione. Non lo ammetterà mai ma è proprio lui il segno zodiacale più geloso di tutti. Lo è sia con gli amici che con il proprio partner. Ma da cosa deriva questo comportamento? Cerchiamo di spiegarlo.

Non lo ammetterà mai ma è proprio lui il segno zodiacale più geloso di tutti

Lo Scorpione è in realtà molto insicuro e proprio per questo tende ad essere molto geloso. Ha paura di essere abbandonato e lasciato da solo. Spesso, infatti, ha avuto numerosi traumi di questo tipo nel corso della sua vita e proprio per questo è alla disperata ricerca di amore e affetto.

Fortunatamente, la sua gelosia si manifesta in forme innocue. Infatti, lo Scorpione tende a nasconderla il più possibile ma sotto sotto è il segno più geloso dello zodiaco. Essendo un grande amante della libertà, mai e poi mai giungerebbe a limitare quella delle persone a cui vuole bene.

Come comportarsi con lui

Dunque, come comportarsi con lo Scorpione? Prima di tutto essere chiari. Quando si notano comportamenti che denotano gelosia da parte sua, meglio prenderlo da parte, parlarci e spiegargli che i suoi timori sono infondati.

Questo segno ha bisogno di rassicurazioni costanti da parte delle persone a cui vuole bene. Non è detto che la sua gelosia cessi subito, dal momento in cui lo Scorpione tende anche ad essere un po’ paranoico. Tuttavia, con il tempo potrebbe superarla.

Lettura consigliata

Mare cristallino e spiagge dorate, ecco quanto costa una casa nella Perla del Tirreno