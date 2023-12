Nei giorni scorsi abbiamo visto che dal punto di vista grafico e dei calcoli di probabilità, argento, avena e oro potrebbero essere all’inizio di un forte rialzo, mentre il rame potrebbe scendere per molto tempo. Oggi, andiamo a studiare i grafici e i pattern di un’altra materia prima che sembrerebbe promettere nulla di buono nel breve termine: il cacao potrebbe scendere di diversi punti percentuali?

Ciclo economico e domanda

Fino a nemmeno un paio di settimane fa molti addetti ai lavori continuavano a proiettare ulteriori rialzi dei tassi di interesse a livello globale e a scommettere su nuovi picchi della spirale inflazionistica. Oggi, dopo alcuni dati macroecomici pubblicati in USA, qualcuno più che soft landing vede un’imminente recessione economica e quindi proietta dei tagli dei tassi.

I nostri calcoli statistici, ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, ci fanno ritenere che difficilmente nei prossimi 24 mesi i tassi verranno tagliati e che invece rimarranno intorno ai livelli attuali.

Questo potrebbe favorire il rialzo di molte materie prime e dei mercati azionari, con una fase di stabilità dei prezzi del reddito fisso.

Come al solito ci sono momenti in cui uno strumento finanziario sale e altri che scende. Nel lungo per motivi fondamentali, nel breve termine invece, potrebbe essere dovuto a un’ipercomprato accumulato dopo una forte salita dei prezzi oppure a fenomeni stagionali.

Il cacao potrebbe scendere di diversi punti percentuali?

Dai minimi del 5 ottobre 2023 la materia prima è passata dal prezzo di 3.386 a quello di 4.294 del 30 novembre. Un rialzo spettacolare in un mese del 26,8% circa. Nel settembre del 2022 il minimo toccato era stato di 2.237. Il prezzo si è quasi raddoppiato in un anno.

Nell’area dei 4.294 passano trend line discendenti che con elevata probabilità avrebbero potuto ostacolare nuovi rialzi. Riteniamo che i prezzi ora potrebbero lateralizzare/scendere per qualche mese, se non proprio un anno.

Fino a quando non verrà superata l’area di 4.294 le probabilità grafiche sono per un ripiegamento nei prossimi mesi verso area 3.600.

Vedremo poi cosa accadrà.

