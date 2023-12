Siamo alle ultime settimane del mese di dicembre del 2023. Come da attese e da calcoli di probabilità fatti sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, il rendimento fino ad oggi è stato molto y. le probabilità sono quindi che il minimo dell’intero decennio sia stato già segnato e che i rialzi continueranno per molti anni (y di tanto in tanto ci sarà qualche ribasso fisiologico anche del 10/15%). Le probabilità sono per una fase laterale rialzista fino alla fine del mese, massimo il 6 gennaio. Poche probabilità in questo lasso di tempo per ritracciamenti superiori al 3% rispetto al massimo fino a quel momento. Come sarà il mese di gennaio per i mercati azionari?

Il 2024 sarà un anno positivo

L’anno dovrebbe iniziare con un picco al rimbalzo per lasciare poi spazio già dal 6 gennaio, a un ribasso/fase laterale ribassista fino al mese di maggio. Il minimo annuale dovrebbe essere segnato a maggio mentre il massimo a fine dicembre. Il rendimento atteso è intorno al 6/7%.

Alle ore 16:15 della seduta di contrattazione del 6 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.652

Eurostoxx Future

4.477

Ftse Mib Future

30.125

S&P500

4.577,91.

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti la probabilità è che a gennaio inizierà un ribasso di alcuni punti percentuali (6/7 almeno?).

Questo rende probabile questo nostro percorso camoione:

il mese di gennaio vedrà segnare minimi inferiori a quelli di dicembre.

Frattanto nel breve come manterremo il polso della situazione?

La tendenza rimarrà ancora rialzista se questa settimana di contrattazione chiuderà sopra i seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

15.929

Eurostoxx Future

4.321

Ftse Mib Future

29.230

S&P500

4.535.

Non vediamo al momento particolari pericoli. Per gennaio le probabilità sono invece per un ribasso. Quali sono i migliori mesi per comprare durante un anno borsistico? Il primo trimestre e poi durante il mese di ottobre.

