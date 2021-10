Con la fine di ottobre i giorni di pioggia diventano più frequenti e il colore verde abbandona gli alberi sino alla primavera successiva. Questa atmosfera un po’ lugubre si adatta perfettamente alle feste in arrivo. Il 2 novembre infatti è il Giorno dei Morti, ma spesso gli eventi cominciano già dal 31 di ottobre. Quest’anno abbiamo la possibilità di prenderci una pausa da sabato 30 ottobre sino al due. Possiamo quindi approfittarne per una breve gita fuori porta fra i tanti gioielli che adornano la nostra bella penisola.

In cima alla lista delle possibili destinazioni dovrebbe esserci il borgo medioevale incantato perfetto per il ponte di fine ottobre tra castelli e passeggiate noir. Dopo tutto, cosa può esserci di meglio di guglie in pietra e valli dipinte di giallo e arancione per l’autunno? Il calendario di questo periodo è ricco di eventi nel borgo, e alcuni hanno già esaurito i posti. Quindi non perdiamo tempo e approfittiamone per goderci una vacanza da brivido!

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Un borgo da brivido tutto italiano

Il borgo perfetto per le vacanze di fine ottobre e inizio novembre fa una guardia silenziosa dalle colline della Val d’Arda. A pochi chilometri da Piacenza, questa si schiude al visitatore offrendo tanti piccoli borghi che possiamo facilmente visitare nei pochi giorni a disposizione. Il tour può anche andare al di là della visita culturale e includere le tante attrazioni naturalistiche della zona. Senza contare che, anche qui, il buon vino e la buona cucina regnano sovrani.

Oggi vogliamo soffermarci sul borgo di Castell’Arquato, definito anche città d’arte. E in effetti una passeggiata fra le strade di questo luogo magico ci permetterà di apprezzare una lunga serie di edifici storici. Si può partire dall’evocativo Viale delle Rimembranze, dove possiamo ammirare l’imponenza del Torrione Farnesiano e del Palazzo del Duca. Risalendo le pendici del paese appare poi la Rocca Viscontea e la Piazza Monumentale. Qui la Rocca rappresenta il potere militare, mentre la Collegiata simboleggia il potere religioso e il Palazzo della Podestà quello militare. Nel complesso quindi potremo sicuramente apprezzare quanto questo borgo abbia preservato con cura la sua matrice medievale.

Anche la cucina locale offre ottimi spunti d’apprezzamento, a cominciare dai pisarei in brodo, accompagnati da un ottimo vino Monterosso.

Se desideriamo delle attività più sportive possiamo visitare il Parco del piacenziano di Castell’Arquato, il Parco del piacenziano e il Parco di Santa Franca.

Il borgo medioevale incantato perfetto per il ponte di fine ottobre tra castelli e passeggiate noir

Come se le ragioni per visitare il Comune di Castell’Arquato non fossero abbastanza, questo periodo è anche ricco di eventi. Possiamo cominciare con la passeggiata noir tra gli spettri del borgo che sarà dalle 15:45 di lunedì 1° novembre. Saremo accompagnati da esperti di fenomeni paranormali prendendo spunto dalla leggenda locali. Oppure, possiamo poi provare a metterci in lista d’attesa per l’evento del 31 ottobre chiamato “il lato oscuro della Rocca”. Durante la visita notturna di questo monumento si potranno scoprire le leggende più lugubri che lo caratterizzano.

Per maggiori informazioni consigliamo di rivolgersi all’ufficio turistico del Comune.