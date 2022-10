I contorni con l’autunno dentro, 2 ricette per combattere i malanni di stagione

Se vogliamo contrastare i malanni di stagione e preparare il nostro organismo ad affrontare il freddo, le verdure autunnali possono darci un valido aiuto. Un’alimentazione ricca di vitamine e minerali, in particolare di vitamine del gruppo B, aiuta il corpo a superare lo stress causato dagli sbalzi di temperatura e stimola le difese immunitarie.

La natura è molto generosa in questo periodo e ci fornisce tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Sceglieremo 2 verdure di stagione, il cavolo rosso e la lattuga, per preparare dei contorni con l’autunno dentro.

Il cavolo rosso

Il cavolo rosso ha poche calorie, appena 20 in 100 g di prodotto, ma è ricco di fibre e di vitamine K, A, C e B6. È inoltre una buona fonte di magnesio e potassio che contrastano la stanchezza tipica del cambio di stagione. I pigmenti che gli danno il classico colore rosso, gli antociani, ridurrebbero il rischio di malattie cardiache. Lo useremo per un contorno caldo e corroborante.

Cavolo rosso stufato

Affettiamo sottilmente un cavolo rosso in una ciotola e poi mettiamolo in marinatura con un po’ di sale e qualche cucchiaiata di aceto. Facciamo riposare per mezz’ora. Ora versiamo dell’olio extravergine di oliva in un tegame e facciamo rosolare una cipolla affettata sottilmente. Aggiungiamo circa 100 g di speck ridotto in sottili striscioline e infine il cavolo, sgocciolando il liquido in eccesso. Lasciamo stufare a tegame coperto e a fuoco bassissimo per circa un’ora. Aggiungiamo un po’ di brodo se la preparazione risulta troppo asciutta. Dopo un’ora controlliamo la cottura e teniamo ancora un po’ sul fuoco se necessario. Infine aggiungiamo una mela sbucciata e tagliata a fettine sottili. Continuiamo a cuocere per 15 minuti ancora.

La lattuga

La lattuga è una verdura ipocalorica ma ricca di vitamine e minerali. Ha solo 21 calorie per 100 g di prodotto ma un buon contenuto di sali minerali, in particolare calcio, potassio e fosforo. Le vitamine che contiene, la A, la C e quelle del gruppo B creano una buona protezione contro influenza e raffreddore. La useremo per un contorno arricchito con ricotta e guanciale, nutriente e squisito.

I contorni con l’autunno dentro, insalata di lattuga

Per questa insalata sarà necessario un bel cespo di lattuga. Scegliamo le foglie più tenere e riduciamole a piccoli pezzi. Poi laviamole accuratamente e lasciamole sgocciolare. Nel frattempo prepariamo una crema con 300 g circa di ricotta di pecora a cui aggiungeremo 100 ml di latte e 50 ml di siero di ricotta. Il composto dovrà risultare morbido e cremoso. Aggiustiamo di sale e versiamo l’olio secondo i nostri gusti. Condiamo con olio e sale anche l’insalata.

Ora non resta che impiattare. Disponiamo la lattuga nel piatto per creare una base e vi trasferiamo sopra la crema di ricotta. Per completare disporremo sulla crema 4 sottilissime fette di guanciale e del pecorino stagionato grattugiato. Infine spolverizziamo con pepe nero tritato grossolanamente.

