Siamo giunti all’ultimo mese dell’anno che segnerà insieme la resa dei conti per l’anno in corso e la stesura dei buoni propositi per quello a venire. Per molti mutuatari già in essere non è stato un 2023 semplice. Il costo del denaro è notevolmente aumentato rispetto al recente passato, e la situazione non sarà molto diversa per il mese appena entrato. Al riguardo, ecco quanto costa a dicembre un mutuo di 100.000 euro a tasso fisso o a tasso variabile.

Sfrutteremo i servizi offerti da una nota piattaforma online specializzata nella comparazione di prodotti finanziari, mutui casa inclusi. Fissata un’ipotetica cifra, varieremo in base alla durata complessiva del piano d’ammortamento.

Vediamo quanto costa a fine anno la rata di un mutuo casa

In primis fissiamo alcuni ipotetici dati chiave in merito al mutuatario, l’immobile, la finalità del mutuo, il reddito richiedenti e così via.

Immaginiamo che il prestito sia finalizzato all’acquisto di una prima casa già individuata e del valore di mercato di 150mila €. L’entità del mutuo, invece, la fissiamo in 100mila €, pari cioè al 66,67% del costo dell’immobile. Ovviamente considereremo sia il tasso fisso che variabile su alcune differenti durate complessive.

Quanto al richiedente, ipotizziamo sia nato nel 1984 e che risieda in una città capoluogo del Centro Italia (stesso Comune dell’immobile). Ancora, supponiamo si tratti di un lavoratore a tempo indeterminato, mentre il reddito netto lo fissiamo in 2.400 €

La rata di un mutuo a tasso variabile tra i 20 e i 30 anni

Ecco quanto costa a dicembre una rata di mutuo. Iniziamo con i mutui a tasso variabile a 15 anni: quanto verrebbe la rata mensile? Secondo la piattaforma consultata, le prime 7 soluzioni (in ordine di TAEG) sarebbero quelle di:

ING: prima rata a 770,49 €, TAEG 5,07%;

BPER Banca: 785,08 € di rata mensile e 5,24% di TAEG;

Credit Agricole: rata mensile a 786,42 €, TAEG a 5,34%;

Banca Popolare Pugliese: 5,34% di TAEG e 789,23 di rata al mese;

MPS: 788,40 € di rata al mese e 5,39% di TAEG;

Credem Banca: 792,36 € di rata e 5,57% di TAEG;

Banco Desio: TAEG 5,60% e rata mensile a 799,78 €.

Portando a 20 o a 25 anni la durata complessiva del rimborso del prestito la rata mensile scende di importo. In compenso sale il costo complessivo del mutuo. Nel dettaglio, sulla durata a 20 anni l’importo delle prime 5 rate varia nel range 640-660 €, passa a 563-595 sulla durata a 25 anni.

Ecco quanto costa a dicembre un mutuo di 100.000 euro a tasso fisso o a tasso variabile

Passiamo adesso al costo del mutuo a tasso fisso, sempre sulle stesse scadenze di cui sopra. L’importo mensile delle prime 5 rate a 15 anni varia nel range 715-740 €, e TAEG tra 3,95% e il 4,42%.

Vediamo invece quali sarebbero le prime 7 soluzioni sulla durata a 20. Incontriamo:

Credem Banca: 582,53 € di rata mensile e 3,95% di TAEG;

Credit Agricole: 594,97€ al mese di rata e TAEG al 4,14%;

BPER Banca: TAEG e rata mensile pari a, nell’ordine, 4,16% e 600,72 €;

Banco Desio: 603,35 € la rata, 4,27% il TAEG;

BNL: il TAEG è a 4,35%, mentre la rata mensile si attesta a 608,62;

Intesa Sanpaolo: 605,98 € al mese di rata, 4,37% di TAEG;

Banca Popolare Pugliese: rata 628,34 €, TAEG a 4,71%.

L’importo delle prime 5 rate a 25 anni, infine, oscilla a spanne nel range 505-530 €.

Chiedere in banca quali condizioni applicano

In chiusura, come sempre, invitiamo il Lettore a constatare direttamente e con i propri dati personali lo stato dell’arte dei mutui casa. I nostri risultati attengono a un profilo ipotetico, che non per forza coincide con la propria situazione personale.

Ancora, si tratta di mercati in costante movimento, per cui quello che vale oggi potrebbe non esserlo più domani.

Infine ricordare sempre che la parola ultima e definitiva, e quindi tutte le condizioni finali, spetta sempre a chi quei soldi li presterà: la banca di turno.