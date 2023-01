Da sedere flaccido ad un lato B di marmo ammirato nel nuovo anno con questo efficacissimo esercizio

Il desiderio di ogni donna è avere un sedere bello e sodo, ammirato e invidiato. Ci sono molti esercizi che aiutano ad ottenere questo risultato, ma uno è molto efficace. Questo esercizio può trasformare glutei flaccidi in muscoli di marmo.

Per avere un sedere amato e invidiato non occorre andare in palestra e non occorre passare delle ore a fare esercizi. Spesso la continuità e la costanza aiutano a raggiungere gli obiettivi desiderati anche senza troppo sforzo o grande sacrificio. Questo principio vale in tutte le attività umane e anche nell’attività fisica. Per esempio chi non ama correre, potrebbe fare una camminata veloce. Meglio una camminata a ritmo sostenuto per alcuni minuti al giorno fatta regolarmente 3 volte la settimana, che correre sporadicamente per un’ora.

Come eseguire uno squat in modo perfetto

Avere un sedere ammirato e invidiato è un desiderio di moltissime donne. Ma anche un uomo con un bel fondoschiena muscoloso attira l’attenzione delle donne. Insomma, un gluteo sodo è un bel biglietto da visita sia per maschi che per le femmine.

Purtroppo non tutti hanno il tempo di potere dedicare un’ora due o tre volte la settimana alla palestra. Ma l’esercizio che adesso sveleremo, può essere fatto tranquillamente in casa, come in ufficio, nel parco od ovunque si voglia. Bastano solamente 5 minuti.

Certo, meglio sarebbe abbinarlo ad un altro esercizio sempre dedicato allo sviluppo dei muscoli della parte bassa del corpo. Per esempio lo squat. Il segreto per ottenere i risultati voluti con questo esercizio, è farlo correttamente. Lo squat si esegue stando eretti, con le mani sui fianchi o le braccia distese in avanti. I piedi assumono una posizione leggermente più larga delle spalle. Da questa posizione si piegano le ginocchia e si scende coi glutei verso il pavimento, come se ci si dovesse sedere. Quando le cosce sono parallele al terreno e le ginocchia assumo un angolo di 90 gradi, si tiene questa posizione per 3 secondi e si risale.

Il segreto per rendere molto efficace questo esercizio è di non tenere le piante dei piedi parallele tra loro, ma divaricare leggermente le punte. Inoltre, quando si scende occorre evitare di spingere sulle punte, ma appoggiarsi sui talloni.

Da sedere flaccido ad un lato B di marmo semplicemente in questo modo

Se allo squat abbiniamo l’esercizio seguente, in men che non si dica i glutei diventeranno più sodi e muscolosi. L’esercizio si pratica partendo da una posizione eretta con le gambe molto vicine. Da questa posizione e scendendo lentamente si appoggia uno dei due ginocchi a terra, poi si mette a terra anche l’altro ginocchio. A questo punto ci si rialza, appoggiando a terra il piede della gamba scesa per prima e si torna in posizione eretta. Si ripete l’esercizio, ma questa volta partendo dall’altra gamba.

Chi vuole passare velocemente da sedere flaccido ad un lato B di marmo dovrebbe partire da 3 serie di 8 ripetizioni. Poi le ripetizioni possono aumentare fino a 12. Ideale sarebbe fare questo esercizio tutti i giorni, da lunedì a sabato, lasciando riposare il muscolo la domenica. Quando l’esercizio diventa meno faticoso, non conviene aumentare ripetizioni o serie, ma ridurre le ripetizioni e aumentare il carico magari con bottiglie d’acqua. Oppure indossando uno zaino caricato con uno o più chili.