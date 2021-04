Sul Bitcoin e sulle criptovalute più in generale sono stati scritti volumi e volumi di previsioni, commenti e quant’altro. In questo report non vogliamo concentrarci sulle motivazioni che stanno spingendo così in altro le valute digitali, ma su quelle che sono le possibili valutazioni che potranno raggiungere.

In particolare ci soffermeremo sui livelli da monitorare nelle prossime sedute per evitare di perdere somme enormi lasciandosi travolgere dall’emotività.

Dopo che il Bitcoin aveva raggiunto quota 20.000 dollari quanti investitori sono saliti sul carro pensando a una salita senza fine ritrovandosi poi con le quotazioni in area 3.000 dollari e patrimoni annientati.

Quanti dopo il rimbalzo in area 12.000 dollari hanno pensato “Finalmente è ripartito” e si sono nuovamente ritrovati in area 4.000 dollari? Quando poi il Bitcoin è ripartito nuovamente al rialzo in pochi ci hanno creduto sul serio e nel momento in cui si sono ricreduti hanno contribuito ad alimentare la bolla al rialzo.

Cerchiamo, quindi, di capire cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi.

Il Bitcoin è diretto verso area 132.000 dollari: i livelli da monitorare nelle prossime settimane secondo l’analisi grafica

Il Bitcoin (BTC USD) ha chiuso la seduta del 17 aprile a quota 61.426,79 dollari.

Dopo aver toccato un minimo in area 60.049,18 dollari, il Bitcoin è ripartito al rialzo chiudendo la seduta lontano dai minimi. L’aspetto importante è che il rimbalzo è partito dopo che le quotazioni hanno toccato il I obiettivo di prezzo in area 60.320 dollari della proiezione ribassista in corso. Le prossime sedute, quindi, saranno cruciali per capire il futuro di breve della criptovaluta.

Una chiusura giornaliera inferiore a 60.320 dollari farebbe scattare una nuova gamba ribassista fino in area 55.560 dollari (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, si trova in area 50.980 dollari.

Nel lungo periodo, invece, la tendenza in corso è saldamente rialzista e il Bitcoin è diretto verso area 132.000 dollari, massima estensione rialzista della proiezione in corso. Solo una chiusura mensile inferiore a 54.500 dollari metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame giornaliero

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

