Le prime trimestrali delle società americane stanno battendo le attese e di non poco, come continuerà la stagione degli utili? Lunedì sono attesi anche i conti di Coca Cola, IBM e United Airlines Holdings. Il nostro Ufficio Studi raccomanda: attesa a Wall Street per la trimestrale di United Airlines Holdings ma il titolo è sopravvalutato.

Procediamo per gradi ma facciamo prima una premessa.

Per il momento tutto sembra andare verso le previsioni che avevamo già indicato e le trimestrali per questa tornata dovrebbero chiudersi con utili in media in rialzo del 25%. Frattanto i listini azionari sono sui massimi e tutto lascia preventivare ulteriori rialzi almeno per i prossimi 30 giorni. Come al solito si procederà per step e di volta in volta verrà aggiustato il tiro.

Cosa fare al momento?

Riteniamo che a Wall Street ci siano tutti i presupposti per continuare a salire, seppure fra alti e bassi fisiologici, fino alla prima settimana di agosto. A parere nostro, data l’attuale congiuntura del ciclo economico, gli attuali tassi di interesse, non ci sono al momento le ragioni per far scendere in modo duraturo i mercati azionari. Anzi, riteniamo che la continua rotazione settoriale, potrà spingere ulteriormente al rialzo i listini per un altro 10/15% nei prossimi mesi.

Torniamo al nostro argomento principale.

Attesa a Wall Street per la trimestrale di United Airlines Holdings ma il titolo è sopravvalutato

La società (NASDAQ:UAL) che capitalizza in Borsa circa 15,6 miliardi di dollari fornisce servizi di trasporto aereo in diverse aree geografiche del Mondo. Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 16 aprile al prezzo di 55,87 dollari per azione. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 39,18 ed il massimo a 63,70.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti portano ad un prezzo obiettivo di 58,55. I nostri calcoli invece ad un target di fair value a 34 dollari per azione. Sono possibili da parte nostra rialzi delle stime nei prossimi mesi.

Strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al rialzo i 51,33 sono possibili rialzi fino all’area 58,56/62 da raggiungere nei prossimi 1/3 mesi.

Si procederà per step.