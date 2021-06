I contribuenti sono alle prese con la dichiarazione dei redditi annuale e molti preferiscono inviare il modello 730 precompilato. Ma il 730 precompilato si può presentare congiunto con il coniuge e quali sono i vantaggi? L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile le istruzioni per la compilazione del 730 precompilato che potrà essere inviato entro il 30 settembre 2021. Ma verifichiamo alcune novità e quando è possibile presentare la dichiarazione congiunta.

Il 730 precompilato si può presentare congiunto con il coniuge e quali sono i vantaggi?

L’Agenzia informa che anche quest’anno sarà possibile inviare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta. Inoltre, non sarà necessario rivolgersi ad un professionista abilitato o ad un CAF. È possibile tramite l’Agenzia delle Entrate predisporre direttamente la dichiarazione congiunta. In questo modo il sistema consente ai coniugi di unire le due dichiarazioni dei redditi all’atto della trasmissione.

Per effettuare il 730 precompilato congiunto è necessario che uno dei coniugi sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale.

La dichiarazione congiunta non si può presentare per conto di incapaci, sono compresi anche i minori. Oppure, con il decesso di uno dei due coniugi prima della presentazione della dichiarazione.

Quali sono i vantaggi?

I vantaggi sono vari, la prima cosa da considerare che non bisogna pagare nessuno per la compilazione e invio del modello 730. Poi, con la dichiarazione congiunta il rimborso o il pagamento arriva direttamente nella busta paga o sulla pensione.

L’Agenzia delle Entrate non prevede il modello della dichiarazione congiunta, ma prevede due modelli distinti che poi bisogna congiungere. I passaggi da eseguire per la congiunzione delle due dichiarazioni sono:

a) nell’area riservata il dichiarante deve indicare il codice fiscale del coniuge;

b) il coniuge deve barrare la casella in cui esprime il consenso alla presentazione della dichiarazione congiunta. Inoltre, deve indicare nell’area autenticata il codice fiscale del congiunto;

c) il prospetto di liquidazione contiene i dati di entrambi i coniugi con un solo risultato;

d) l’invio della dichiarazione deve essere effettuato dal dichiarante.

Infine, bisogna fare attenzione perché una volta congiunti i due 730 la dichiarazione del coniuge non può essere più modificata.