I volantini della spesa con le offerte speciali, rappresentano per alcuni di noi un incubo infinito dato che non facciamo in tempo a toglierli dalla cassetta della posta che già ne mettono altri.

Se non si è abbastanza attenti e diligenti, letteralmente la cassetta può esplodere di pubblicità e farci rischiare di perdere cose importanti come le bollette.

Del resto, ormai le fatture per le nostre forniture domestiche arrivano molto spesso all’indirizzo mail, quindi coloro che distribuiscono questi volantini hanno tutto lo spazio necessario.

Stranamente, l’avvento del web non ha completamente scalfito quest’attività che ancora preferisce l’utilizzo della carta per comunicare con i propri clienti.

Tralasciando le questioni ecologiche, per alcuni è proprio una seccatura rimuovere giornalmente questi faldoni di carta.

Dato che il loro utilizzo non è tra i più ecologici cerchiamo di invertire questa tendenza in casa trovando un possibile riuso.

Bastano pochi minuti e queste idee creative per riciclare i volantini pubblicitari che intasano anche con fastidio la nostra buca lettere

Se ultimamente abbiamo raccolto una quantità esorbitante di volantini e non sappiamo cosa farne, proviamo a creare un cestino portaoggetti. Questo può essere utilizzato per contenere la frutta, il pane oppure come grazioso svuota tasche, a seconda delle dimensioni. Bisognerà arrotolare i fogli di giornale e realizzare dei cerchi, proseguendo sempre a spirale. Una volta raggiunta la dimensione desiderata basterà saldare il tutto con ago e filo in modo da bloccare i volantini.

Inoltre è possibile utilizzarli per il bricolage, come decorazioni da andare ad applicare in oggetti particolari. Il bricolage non è molto difficile da realizzare e richiede soltanto tanta creatività e passione.

Infine chi avrebbe mai pensato che è possibile utilizzare questi volantini anche nelle pulizie domestiche? Proprio così, infatti proviamo ad utilizzarli per pulire superficie specchiate o vetri. Il risultato è garantito grazie al petrolio contenuto in questi fogli che andrà a donare brillantezza ai nostri vetri senza graffiarli.

Se avevamo pensato che i volantini erano oggetti inutili pronti per essere buttati ci sbagliavamo di grosso. Adesso sappiamo che bastano pochi minuti e queste idee creative per riciclare i volantini pubblicitari che intasano anche con fastidio la nostra buca lettere.