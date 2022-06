Basta perdere tempo in cucina perché ci sono dei i trucchi per preparare freschissime ricette al volo

Quando dobbiamo scegliere cosa mangiare per il pranzo o per la cena, ci vengono sempre alcuni dubbi. Vogliamo certamente combinare gusto e salute, il tutto senza sprecare troppo tempo. Da una parte perché ne abbiamo poco e dall’altra perché ci sono tante cose più appassionanti di chiudersi ore in cucina. Quindi, è possibile combinare tutte queste cose se conosciamo ed adoperiamo alcuni trucchi per fare più in fretta. Infatti, basta perdere tempo in cucina perché ci sono alcuni metodi per velocizzare molti processi.

Puntare su pochi ingredienti e organizzare la spesa al supermercato

Mettere insieme pochi ingredienti è più facile e veloce rispetto ad usarne tanti. Certamente il gusto sarà meno ricercato, ma almeno avremo risparmiato molto tempo. Per poterlo fare però bisogna programmare una lista della spesa adeguata e corretta. Infatti, ci sono ingredienti che amano le cotture veloci e altri che invece necessitano di molte ore. Un esempio su tutti è la differenza che c’è tra il controfiletto, che ama le cotture rapide, e il muscolo, che invece richiede ore di cottura. Di conseguenza, bisogna programmare al meglio la spesa settimanale così da prendere solo quegli ingredienti che si cuociono velocemente.

Un altro consiglio a cui pensano davvero poche famiglie, ma che usano sempre gli studenti e i single, sono sicuramente i piatti surgelati. Meglio scegliere i surgelati non cucinati ma al naturale. Cuociono molto velocemente e non sono troppo grassi. Non dimentichiamoci poi di comprare scatolette di tonno, alici o salmone. Possono diventare facili ingredienti per un’insalata estiva.

Basta perdere tempo in cucina perché ci sono dei i trucchi per preparare ricette al volo

Legata a ciò che abbiamo appena sottolineato c’è la questione di mangiare dei pasti freddi. D’estate è un’ottima idea, sia per combattere il calore sia per risparmiare molto tempo. Quindi, prosciutto e melone, insalatone miste o anche pomodoro e mozzarella sono sempre delle ottime idee.

Se proprio vogliamo un piatto caldo. ecco alcuni strumenti che ci aiutano a velocizzarci. Forno a microonde, in cui andiamo a riscaldare piatti già cucinati o scongelare pietanze congelate. Pentola a pressione per cuocere molto più velocemente qualsiasi cosa e frullatore a immersione che ci consente di preparare delle vellutate molto velocemente.

