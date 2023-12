Terzo anno del ciclo presidenziale americano abbinato al terzo anno del decennio, come da statistiche di Proiezionidiborsa srl che conserva copyright, l’anno doveva essere forte al rialzo con un rendimento atteso di oltre il 20%. La storia principalmente si è ripetuta rispettando anche il percorso campione che voleva il minimo nel primo trimestre e il massimo fra fine novembre e metà dicembre. Cosa riserva il futuro? Quali sono le incognite per Wall Street del prossimo anno e le serie storiche?

Il 2024

In base al nostro studio delle serie storiche e a i nostri calcoli statistici il 2024 dovrebbe formare il minimo nel mese di maggio e il massimo in quello di dicembre.

Il rendimento atteso è intorno al 7/10%.

Questo percorso campione previsionale verrà validato a fine gennaio attraverso il barometro di gennaio e poi di volta in volta analizzando la tendenza mnesile secondo i criteri dell’analisi tecnica classica.

Le incognite per Wall Street del prossimo anno e le serie storiche

La chiusura della seduta borsistica di ieri 28 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

37.710,10

Nasdaq C.

15.095,14

S&P500

4.783,35.

Abbiamo visto nel paragrafo precedente cosa e come definiscono le serie storiche le probabilità per il 2024. Quali potrebbero invece essere i problemi che potrebbero giungere?

Un impatto importante sui mercati e sull’economia potrebbe derivare dall’inflazione. Nell’ultimo meeting la FED sembrerebbe aver indicato la strada di 3 possibili tagli dei tassi di interesse, sarà così? La crescita economica rallenterà per permettere questa politica monetaria?

Inoltre, si dovrà capire quale impatto possa avere la guerra in Ucraina e quella in Israele e tutto lo scacchiere della zona mediorientale. E poi non meno importante, la campagna elettrorale e le elezioni del Presidente che si terranno il 5 novembre. Non sarà un anno facile ma come al solito chi comanderà saranno i grafici e la loro tendenza. Il resto rimarrà solo rumore.

Vedremo poi cosa accadrà.

