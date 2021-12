Anche il 2021 è agli sgoccioli e lascerà ben presto spazio al nuovo anno che verrà. Molti di noi ripongono fiducia e buone aspettative verso l’oroscopo, nella speranza di venire ripagati.

Fortunatamente, per alcuni di noi i primi mesi si prospetteranno davvero strepitosi e ci porteranno tante liete notizie. A patto, però, che si faccia parte di uno dei segni dello Zodiaco che la sorte bacerà.

Infatti, il 2022 preannuncia soldi e fortuna a palate per 4 segni zodiacali che inizieranno l’anno nuovo col botto. Scopriamo di quali si parla e se c’è anche il nostro.

Ariete in fibrillazione

Buone notizie per gli appartenenti al segno dell’Ariete. Il 2022 inizierà col piede giusto e avremo Marte dalla nostra parte. Il tutto si tradurrà in progressi importanti in ambito professionale. I lavoratori autonomi, in particolare, saranno accolti da piacevoli novità e potranno togliersi parecchie soddisfazioni.

Anche chi è in cerca di occupazione vedrà aprirsi le porte delle aziende e avrà le sue occasioni. Occhio al lato sentimentale: sconsigliamo di riprovare coi vecchi amori. Meglio tentare nuove vie e avventurarsi in storie inedite.

Cancro sereno e pieno di energia

Che fortuna godere dell’influsso benevolo di Giove. Ne saranno influenzati positivamente quasi tutti i campi della nostra vita. Il mese top sarà maggio, dove caricheremo al massimo le pile pervasi da un’energia a dir poco incredibile.

Peccato solo per la sfera sentimentale, dove dovremo superare qualche difficoltà nel rapporto di coppia. La gelosia del nostro partner verrà fuori e ci obbligherà a tenere i nervi saldi per un po’.

Un periodo lieto per il Capricorno

Anche per il segno del Capricorno la prima parte del 2022 riserverà importanti novità. Nei primi mesi dell’anno avremo l’occasione di chiarire le questioni amorose e professionali. In questa fase saremo favoriti dall’influsso positivo di Sole e Venere. Occasione anche per i giovani che si devono addentrare nel mondo del lavoro: l’apprendistato è dietro l’angolo.

Il 2022 preannuncia soldi e fortuna a palate per 4 segni zodiacali che inizieranno l’anno nuovo col botto

Partenza sprint per i Pesci. L’inizio del 2022 ci offrirà tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire, soprattutto in ambito lavorativo. Bene anche l’amore, dove i single faranno nuove e interessanti conoscenze. Chi sta insieme ormai da tempo, invece, vedrà una svolta nel rapporto e consoliderà la propria situazione sentimentale con la dolce metà.