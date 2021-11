Le previsioni dell’oroscopo regalano gioie e dolori e possono cambiare il nostro umore. I più fortunati godono di momenti di gioia particolarmente lunghi e ne beneficiano in tutti gli aspetti della vita.

Il mese scorso una montagna di fortuna aveva portato pace e serenità a questi segni zodiacali, che avrebbero dovuto sfruttare il momento favorevole.

Il prossimo mese, invece, partirà col botto per questi segni ricompensati a dovere dalla sorte. Uno di questi, in particolare, sembrerebbe godere di cambiamenti estremamente positivi in ogni ambito.

Una fortuna sfacciata investirà questo segno zodiacale a dicembre dopo un novembre particolarmente sofferto

Novembre ormai alle spalle non ha portato buoni frutti al Sagittario, se non nella parte finale. Poco male per chi è uscito indenne da questo momento no, perché le cose stanno per cambiare.

Prepariamoci al meglio, perché una fortuna sfacciata investirà questo segno zodiacale a dicembre dopo un novembre particolarmente sofferto. Vediamo quali sono le novità in vista.

Un pieno di energia

A dicembre il Sagittario ricaricherà le pile e verrà travolto da un’ondata di energia. Dal 13 avremo Marte dalla nostra parte. A questo si uniranno anche Mercurio e il Sole: sarà un’occasione imperdibile per dare una svolta alla nostra vita. Il tutto culminerà con il favore di Giove dal 29 dicembre, che illuminerà ancora di più la nostra strada.

Ottime notizie in amore

Dopo le costanti tensioni sentimentali che ci hanno afflitti e hanno bloccato il nostro rapporto con la dolce metà, le cose andranno diversamente. Diamo il bentornato alla sensualità e al romanticismo, che rafforzeranno l’intesa di coppia.

Dovremo essere dei buoni mediatori per tenere sotto controllo il rapporto coi nostri figli, ma la determinazione non ci mancherà. Servirà comunque dialogo.

I single non dovranno aver paura di essere intraprendenti e mettersi in gioco. Infatti, nuove e piacevoli conoscenze li attendono.

Sul lavoro serve diplomazia

In ambito professionale dovremo dare tempo alle trattative e ai contratti sospesi. Potremo concluderli nei mesi a venire, ma servirà essere ragionevoli e saper trattare.

Sarà importante circondarsi di colleghi che condividano le nostre idee e abbiano obiettivi comuni. Se abbiamo qualche disputa legale in corso sarebbe meglio affrettarsi a chiuderla.

Identikit di un segno altruista ma ingenuo

Il Sagittario è un segno dalle tante qualità ma che non nasconde anche alcuni difetti da rivedere. È fiducioso, leale e molto altruista. Per questo è difficile volergli male. È in perenne ricerca di avventura e l’energia lo pervade.

Purtroppo, però, a volte si serve proprio del suo fervore per nascondere il malessere che lo assale. Non di meno, l’eccessiva fiducia nel prossimo potrebbe portarlo a una valutazione sbagliata dell’ambiente circostante, provocando situazioni spiacevoli.