Autunno, stagione di vino, castagne, ma anche di imperdibili saghe. Sono infatti tantissime le manifestazioni che colorano alcuni dei più bei borghi del nostro Paese, spesso all’insaputa di noi italiani. Proprio per questo motivo oggi andremo a scoprire come passare delle bellissime giornate all’insegna della tradizione, della buona cucina e delle bellezze della nostra penisola. Allora, ecco gli appuntamenti imperdibili per divertirsi in compagnia durante questo fine settimana di ottobre. Iniziamo subito.

Come passare uno splendido fine settimana in compagnia

L’autunno è la stagione perfetta per potersi godere le ultime giornate di bel tempo divertendosi con gli amici e godendosi i frutti della natura. Proprio in questa stagione è infatti possibile visitare alcune bellissime cantine e godersi frutti della vendemmia, come anche partecipare a bellissime sagre e scoprire alcuni piccoli gioielli della nostra penisola. Ad esempio, chi volesse scoprire una delle perle del Nord Italia dovrebbe visitare il bellissimo borgo di Merano durante questo fine settimana. Proprio in questi giorni qui si svolgerà infatti la Festa dell’uva, manifestazione in cui è possibile rivivere le più bella tradizione della località altoatesina. Ci si ritroverà quindi circondati da un’atmosfera estremamente particolare, animata da musica alpina e costumi tradizionali, il tutto condito dalla cucina tipica del luogo. Insomma, una possibilità unica per passare un fine settimana divertente e diverso dal solito.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco gli appuntamenti imperdibili per divertirsi in compagnia durante questo fine settimana di ottobre

Chi invece vive nel Centro Italia, e precisamente nel Lazio, dovrebbe assolutamente visitare la antica cittadina di Soriano nel Cimino questo fine settimana. Proprio in questi giorni, infatti, in questo piccolo borgo avrà luogo la Sagra delle castagne, evento rievocativo che permetterà di immergersi in un’atmosfera medievale estremamente affascinante. Ci si potrà così perdere tra antichi costumi e sbandieratori, godendosi attività ormai perse nelle pieghe del tempo. Inoltre, sarà possibile visitare le taverne della città, gustando dell’ottima cucina ad un prezzo appropriato.

Concludiamo questa rassegna con l’ultima manifestazione che farà felici gli amanti della buona cucina. Parliamo della Sagra del porcino e del tortello, evento che animerà questo fine settimana le strade del piccolo comune di Vicchio di Mugello. Sarà così possibile scoprire le prelibatezze di questa zona, perdendosi tra piatti che comprendono la famosa carne di chianina. Inoltre, passeggiando tra le vie della città sarà possibile scoprire la casa in cui nacque Giotto, celebre pittore medievale.

Approfondimento

Questo borgo poco frequentato è considerato la Pompei medievale ed è perfetto per una gita ad ottobre