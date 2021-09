L’appartenenza ad un segno zodiacale cinese dipende dall’anno di nascita e non dal mese. Dal 12 febbraio 2021 ci troviamo nell’anno del Bue e ciò vuol dire che tutti coloro che sono nati o nasceranno durante l’anno appartengono a questo segno. Abbiamo già visto sulle nostre pagine come capire quale sia il proprio segno zodiacale cinese. Farlo è molto semplice anche se non si ha familiarità con questa cultura o semplicemente con l’oroscopo.

Per chi ci crede, quest’anno sarà molto importante per quelli che sono nati sotto segno zodiacale cinese in particolare e cioè il Cane. Stiamo parlando quindi di tutte le persone nate negli anni 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 e 2017 secondo il calendario lunare cinese.

Il 2021 è un anno di svolta per questo segno zodiacale secondo l’oroscopo cinese

I nati sotto il segno del Cane si troveranno ad attraversare innumerevoli difficoltà, ma non dovranno mollare. L’influsso delle stelle li spingerà a fare le scelte giuste e ad assumersi le proprie responsabilità. L’ottimismo e la fedeltà li ripagheranno con ottimi risultati lavorativi. Nell’ambito delle relazioni interpersonali dovranno procedere in modo molto cauto. Hanno vissuto o vivranno qualche momento negativo dal punto di vista della salute, ma si riprenderanno se impareranno a prendersi più cura di se stessi.

Settembre è il momento in cui i Cani devono staccare la spina e riposarsi, prendendosi cura della propria salute. A partire dal giorno sette è cominciata un’ottima fase per la loro vita professionale e accademica. Nei prossimi mesi conosceranno nuove persone e dovranno rafforzare vecchi legami. Entro il termine dell’anno lunare, cioè il 31 gennaio 2021, i nati sotto questo segno si sentiranno finalmente realizzati, come se tutte quante le tessere del mosaico della propria vita fossero al loro posto. Nonostante le difficoltà, secondo l’oroscopo cinese tutto quanto andrà per il meglio.

Le caratteristiche del segno del Cane

Chi ci crede, sa che il segno zodiacale di appartenenza influenza il carattere delle persone. Proprio per questo tutti quanti i Cani sono accomunati da alcune caratteristiche:

la lealtà e l’onestà sono due punti cardine del loro carattere, in linea di massima non cercherebbero mai un guadagno disonesto;

farebbero qualunque cosa per le persone che amano;

sono alla ricerca di una famiglia e di un’esistenza stabile;

tendono ad essere molto altruisti e a soffrire molto in caso di tradimento;

hanno una visione pessimistica delle cose e uno spiccato senso critico;

sono cauti, prudenti e gentili.

L’anno del Bue di Metallo

Il 2021 è un anno di svolta per questo segno zodiacale secondo l’oroscopo cinese. Soprattutto, però, è l’Anno del Bue, come avevamo accennato. Chi non ha familiarità con questa tradizione astrologica potrebbe starsi chiedendo che cosa voglia dire più precisamente. Ne abbiamo già trattato sulle nostre pagine, in proposito alla sfortuna che, secondo l’oroscopo cinese, colpirebbe gli appartenenti al segno dell’anno corrente.