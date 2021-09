Attenzione a questi famosi e consumatissimi superfood, sono davvero così incredibili?

Quando andiamo a fare la spesa, la ricerca e l’acquisto del cibo speciale è sempre al primo posto. Finiamo infatti per pensare che ci siano alcuni alimenti tra gli scaffali del supermercato che ci risolvono tutti i problemi legati alla salute. Difesa dalle malattie cardiovascolari, prevenzione dei tumori, antiossidanti per rafforzare il sistema immunitario.

È importante però fare ordine e seguire bene cosa dice la scienza. Stando a quanto scrivono gli slogan o le etichette alimentari, sembrano esserci dei prodotti incredibili ricchi di benefici e nutrienti che ci aiutano e ci salvano da ogni problematica.

Attenzione quindi a questi famosi e consumatissimi superfood, sono davvero così incredibili?

A volte si finisce per dare ascolto alle mode anche se non si hanno dei precisi riferimenti. A causa, infatti, di vere e proprie strategie di marketing delle aziende per far apparire sani e incredibili cibi che non lo sono, l’Unione Europea dal 2007 ha vietato il nome di superfood sulle etichette alimentari. Il regolamento 1169 del 2011 dell’UE ha stabilito di garantire al consumatore i dettagli tecnici del prodotto in modo corretto e preciso.

La banana è stato il primo superfood ad essere definito tale. Possiede una storia che risale alla Prima Guerra Mondiale quando una compagnia mirata al commercio di frutti esotici pubblicò uno slogan per favorire la banana, il suo prodotto migliore. La United Fruit Company sponsorizzava la banana come il frutto perfetto: economico, nutriente e con una buccia che ne garantiva un’alta conservazione. Aveva dalla sua parte anche di essere digeribile sia crudo che cotto in qualche ricetta.

Questa moda della banana come super frutto, sano e pieno di benefici, è rimasta e si è inculcata nell’opinione pubblica. In realtà a parte la comodità nel mangiarlo, non è diverso da altri frutti altrettanto benefici.

L’avocado è il secondo superfood altamente sopravvalutato. Si pensa infatti che questo particolare cibo proveniente dalle Americhe sia l’unico in grado di fornirci gli acidi grassi monoinsaturi. Acidi che aiutano il nostro apparato cardiocircolatorio a lavorare bene e gli garantiscono protezione. In realtà ne esistono grandi quantità anche nel nostro semplice olio di oliva.

Inoltre questa ricerca, pubblicata nel 2013, era stata finanziata niente di meno che dal gruppo statunitense che supportava la distribuzione di avocado nel Paese.

Questo frutto è anche altamente calorico, possiede infatti circa 238 kcal ogni 100 grammi e non è facile affatto smaltire la sua assunzione.

Anche il mirtillo e bacche di goji rientrano tra i super cibi

Le bacche di goji sono un altro esempio di alimento che va molto di moda. Sembra che queste simpatiche bacche rosse dal sapore dolciastro contengano alti livelli di vitamina C e di zeaxantina. Quest’ultima molto importante per evitare il degenerarsi della macula oculare e per il benessere dell’occhio. Pochi però sanno che come nel caso dell’avocado ci sono cibi come gli spinaci che contengono quasi il doppio di mg di zeaxantina oppure kiwi e limoni altrettanto ricchi di vitamina C e decisamente meno costosi delle bacche.

Anche il mirtillo rientra tra i super cibi ormai dal 1991. Era infatti stato pubblicato uno studio promosso dall’Istituto nazionale sull’invecchiamento e il dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti. Il test ORAC prevedeva di misurare per ogni alimento la capacità di assorbire i radicali liberi dell’ossigeno. Con questo strumento si stilava una vera e propria classifica di alimenti con maggiori antiossidanti.

Questo test oggi non è più consultabile grazie ad un’evoluzione sulle conoscenze degli antiossidanti. I mirtilli però insieme alle bacche e al cacao sono stati in cima alla classifica per anni nonostante il loro contenuto di antiossidanti non fosse neanche così alto. Questo ha fatto sì che la loro produzione e il loro consumo subissero un’impennata incredibile.