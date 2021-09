Una delle grandi verità sul mangiar bene è questa: il cibo è arte, il cibo è cultura. Non è impossibile trovare in giro per le nostre città italiane delle vere delizie a pochi euro. Ma con l’avanzare della cultura della cucina gourmet e dei piccoli assaggi di degustazione, il rapporto con il cibo è cambiato.

L’alta cucina è ormai ricca dei piatti più sfiziosi, spesso arricchiti o a base di ingredienti che sono vere e proprie rarità. Scopriamo oggi il mondo della cucina di lusso.

Sono questi gli 8 cibi più costosi al Mondo e alcuni li conosciamo bene

Iniziamo con una spezia proveniente dall’Iran, lo zafferano rosso. Lo zafferano giallo che troviamo nei nostri supermercati non è il migliore in commercio, ma questo è il più pregiato al Mondo. Costa, infatti, la bellezza di circa 40 euro al grammo! Come si suole dire, “a peso d’oro”!

Dalla terra, passiamo ad un prodotto proveniente dal mare, le ostriche. Non parliamo, però, delle ostriche italiane, di qualità medio-bassa, ma delle ostriche francesi. Queste prelibatezze marine possono costare anche 60 euro alla dozzina, delle vere e proprie perle di mare!

Un piccolo balzo nel lontano Giappone per conoscere la carne di manzo della tipologia Wagyu, venduta la bellezza di 580 euro al chilo! Se in India le mucche sono sacre, in Giappone il manzo Wagyu è davvero una miniera d’oro!

Se in un qualsiasi bar italiano una tazzina di caffè ci costa un paio di euro, non è sicuramente il caso del caffè Kopi luwak. Un tipo di caffè indonesiano dalla produzione alquanto bizzarra. Questo costosissimo caffè non è altro che il prodotto delle feci delle civette che vivono sulle palme dell’Asia. Questi preziosi escrementi costano la bellezza di 589 euro al chilo!

Gli altri 4 cibi più cari al Mondo

Panino prosciutto e mozzarella per un pranzo a sacco economico e veloce? Non se il prosciutto è quello spagnolo, chiamato Manchado de Jabugo, con una stagionatura lunga 36 mesi che gli fa acquistare un valore di 3.700 euro al chilo!

“Cameriere, ostriche e caviale” e, infatti, dopo le ostriche è il turno del caviale. In particolare il caviale beluga albino, un ingrediente che viene a costare fino a 29.000 dollari al chilo.

Il bosco è un luogo ricco di tesori fantastici, che valgono davvero una fortuna. E no, non parliamo di fate e gnomi, ma di alcuni piccoli funghi chiamati Mattake. Questi sono dei lontani cugini dei funghi porcini, con la differenza che costano più di 700 euro al chilo!

Ultimo di questa carrellata degli 8 cibi più costosi al Mondo è un ingrediente a noi italiani molto più noto. Stiamo parlando del tartufo bianco di Alba, una specie piemontese pregiatissima che è stata recentemente venduta per circa 117.000 euro per un chilogrammo e mezzo. Un vero e proprio investimento! Sono questi, quindi, gli 8 cibi più costosi al Mondo e alcuni li conosciamo bene. Chi avrebbe mai pensato che un ingrediente di cucina potesse costare così tanto?