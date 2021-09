Oroscopo celtico, maya, coreano e cinese: sono solo alcune delle alternative a quello occidentale. In particolare, l’astrologia cinese è sempre più diffusa tra chi si rivolge alle stelle per avere consigli sulla propria vita o tra i semplici appassionati, che si dilettano nella lettura dell’oroscopo per puro intrattenimento.

Chi si sta approcciando per la prima volta a questa tradizione, ricca di differenze rispetto a quella occidentale, potrebbe avere difficoltà a capire di che segno sia secondo l’oroscopo cinese. Niente paura: è molto più semplice di quanto sembri a prima vista.

Come funziona l’oroscopo cinese

La prima cosa che bisogna sapere è che anche l’oroscopo cinese conta dodici segni zodiacali. Questi sono, in ordine, Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale.

La nostra tradizione assegna un segno zodiacale ad ogni mese. Quella cinese uno ogni anno. I segni si susseguono in cicli di dodici anni. In questo momento, ad esempio, ci troviamo nell’anno del Bue e quindi tutti coloro che sono nati nel 2021 lo hanno fatto sotto questo segno.

Come capire di che segno zodiacale si è secondo l’oroscopo cinese

Basta guardare il proprio anno di nascita e vedere a che segno è associato. Ecco un elenco che faciliterà questa verifica:

Topo : 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Bue: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Coniglio: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drago: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Serpente: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Cavallo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Capra: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Scimmia : 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Gallo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2016

Cane: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2017

Maiale: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

I cinque elementi

Abbiamo appena visto come capire di che segno zodiacale si è secondo l’oroscopo cinese. Il segno zodiacale in sé per sé, però, non sempre rivela tutto ciò che c’è da sapere su una persona.

La tradizione cinese conta cinque elementi naturali ciascuno dei quali, associato al segno zodiacale, concorre a determinare il carattere di ciascuno: Acqua, Metallo, Fuoco, Terra e Legno. Chi è nato quest’anno, ad esempio, non è solo un Bue, ma un Bue di Metallo e pertanto avrà caratteristiche diverse rispetto a chi è nato in un anno del Bue di Legno.

Come capire l’elemento del segno zodiacale cinese

Bisogna guardare la cifra con cui termina il proprio anno di nascita:

se è 0 o 1, allora l’elemento è Metallo;

se è 2 o 3, allora l’elemento è Acqua;

se è 4 o 5, allora l’elemento è Legno;

se è 6 o 7, allora l’elemento è Fuoco;

se è 8 o 9, allora l’elemento è Terra.

