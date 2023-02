Idee regalo San Valentino economiche perfette per lei e per lui

Il 14 febbraio si avvicina ma siamo ovviamente ancora in tempo per scegliere un dono da fare al nostro compagno o compagna. E alcuni di questi regali sono assolutamente perfetti sia per lei sia per lui.

Mancano pochi giorni e si celebra la festa San Valentino. Martedì 14 febbraio infatti è la festa degli innamorati, una giornata dedicata all’amore e allo stare insieme. La tradizione vuole uno scambio di doni, qualcosa che si possa regalare alla propria metà in segno d’amore.

Ovviamente per regalare qualcosa al proprio partner non è necessario che sia il 14 febbraio, ma possiamo farlo sempre, in qualsiasi altro giorno dell’anno. Ma ricevere un dono in questa giornata speciale fa sempre piacere. Ma cosa possiamo regalare? Quali sono quei cadeau che possiamo dare che siano perfetti sia per lui sia per lei? In realtà ce ne sono moltissimi, ma ne andremo a vedere qualcuno.

Idee regalo San Valentino economiche

Per fare un bel regalo spesso si pensa che sia necessario spendere moltissimi soldi, ma in realtà non è esattamente così, perché si possono fare degli splendidi doni anche spendendo pochi soldi. Poi, ovviamente, se ne abbiamo le possibilità, allora possiamo acquistare oggetti costosi che sicuramente faranno piacere. Possiamo sbizzarrirci con gioielli, orologi, esperienze in posti lussuosi e anche vestiti firmati.

San Valentino low budget

Con un piccolo budget però possiamo comunque portarci a casa degli splendidi regali che avranno sicuramente un significato diverso. Qualcosa di ricercato, di emozionante e che siano in grado di ripercorrere la storia d’amore tra i due della coppia.

Il primo regalo è una lampada song 3D. Ovvero una lampada luminosa che possiamo mettere sul nostro comodino oppure in sala, che ha una lastra fatta di plexiglass trasparente sui cui è possibile stampare l’immagine che vogliamo e sotto scrivere la canzone della coppia.

Oppure possiamo optare per una mappa personalizzata che raffiguri il luogo in cui vi siete visti per la prima volta oppure il primo appuntamento. Un disegno, una cartina raffigurante il luogo del vostro amore.

Sempre su questa scia è molto carina come idea regalo la mappa stellare. Ovvero una mappa che raffigura la posizione in cui erano le stelle in un preciso momento, momento che sarete voi a decidere inserendolo sul sito internet.

E infine perché non trasformare la propria storia d’amore in una Serie Tv su Netflix? Tutto ciò che serve è una foto e un piccolo testo. Fatto ciò sarà possibile stampare la foto con la grafica di Netflix in casa. ecco delle idee regalo San Valentino economiche che possiamo fare.