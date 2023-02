Sarà un 14 febbraio ricco di passione, amore e fortuna per 3 segni zodiacali. Scopri subito l’oroscopo

Febbraio è il mese dell’amore. Manca davvero poco a San Valentino, la festa degli innamorati. C’è chi lo festeggerà in compagnia della persona amata e chi invece sognerà di trovare la persona giusta. Secondo l’oroscopo, la fortuna bacerà alcuni segni zodiacali proprio in questa data. Infatti, grazie all’entrata di Mercurio nel segno dell’Acquario dovremo aspettarci tante belle opportunità.

Anche se è il mese più corto dell’anno, sembra proprio che febbraio riserverà molte sorprese e soddisfazioni a qualche fortunato segno zodiacale. L’amore è un tassello molto importante nella vita di ognuno di noi.

Oggi vogliamo parlare non solo delle coppie, ma anche dei single che tra pochi giorni potranno ricevere interessanti novità e molte sorprese. Se vuoi saperne di più, continua a leggere il nostro articolo.

Sarà un 14 febbraio ricco di emozioni per gli appartenenti a questo segno zodiacale di fuoco

Sarà un San Valentino da ricordare per i nati sotto il segno dell’Ariete. Infatti, per gli Ariete sta per arrivare un periodo di grande serenità e spensieratezza. Chi da poco ha conosciuto qualcuno, si sentirà particolarmente coinvolto emotivamente e proprio il 14 febbraio potrebbe scattare la scintilla.

Cupido regalerà gioie ed emozioni anche alle coppie più stabili e durature. Nelle prossime settimane non mancheranno momenti di grande passione e coinvolgimento che per molte coppie mancavano ormai da tempo. Insomma, questo San Valentino gli Ariete saranno circondati dall’amore. Dopo un periodo di grande instabilità ed insicurezze, finalmente torna il sereno.

Un segno zodiacale di terra trascorrerà un San Valentino speciale

Gli appartenenti al segno della Vergine sono innamorati dell’idea dell’amore. Per questo San Valentino, Cupido potrebbe colpire qualche single e fargli incontrare l’anima gemella. Il dardo di Cupido però porterà i suoi risultati soltanto a coloro che si sentiranno pronti a rischiare e a mettersi in gioco.

Coloro che vivono un rapporto di coppia di lunga data potrebbero riscoprire il piacere di trascorrere del tempo con il partner. I Vergine sono dominati dal pianeta Venere ed appartengono ai segni di terra e come tali sono tra i più passionali dello zodiaco. Non mancheranno le occasioni per stupire il partner e vivere insieme momenti davvero indimenticabili.

L’amore travolgerà un segno zodiacale d’acqua dopo mesi difficili

Sarà un 14 febbraio ricco di novità per i nati sotto il segno dello Scorpione. Dopo un periodo difficile, in cui molti hanno dovuto affrontare una separazione o una grande crisi personale, la fortuna torna a girare.

Per i single sarà un San Valentino di fuoco, all’insegna del divertimento e delle emozioni. Gli Scorpione vivono con particolare intensità ed emotività le storie d’amore. Infatti, sono in arrivo giorni felici soprattutto grazie a Mercurio che li aiuterà ad affrontare le novità con calma e razionalità.

Le coppie stabili invece dovranno prepararsi a delle grandi novità in arrivo. Il 14 febbraio potrebbe essere il giorno giusto per fare o ricevere un’importante proposta che riguarda la vita di coppia. Progettare una convivenza, un viaggio insieme

oppure decidere di allargare la famiglia sono passi importanti che renderanno il rapporto di coppia ancora più forte.