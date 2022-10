Idee per vacanze economiche in Sicilia vicino al mare, in luoghi d’arte e cinema

La relazione tra film, serie TV e turismo, specialmente nell’ultimo decennio, si è rafforzata. Come si legge in uno studio condotto dalla World Tourism Organization e da Netflix, le pellicole veicolano storie ma anche altro. Panorami, città, paesini, opere d’arte, cultura e tradizioni gastronomiche sono diffusi nel Mondo anche attraverso film e fiction. Questo contribuisce all’incremento del turismo in molti Paesi del Mondo dove si girano colossal o serie di successo. Per citare alcuni esempi, Il Signore degli anelli ha attirato molti turisti in Nuova Zelanda, mentre Braveheart ha fatto conoscere meglio la Scozia.

In Italia la fabbrica del cinema per eccellenza è Cinecittà a Roma, ma pure nel resto della penisola e nelle isole ci sono location da Oscar, come in Sicilia. Pensiamo a Il Padrino, in cui in alcune scene si vede Savoca, vicino Messina. Oppure a Sedotta e abbandonata, ambientato a Sciacca e altri posti nell’agrigentino.

Idee per vacanze economiche in Sicilia in coppia o da soli

La graziosa cittadina di Sciacca si affaccia sul Mar Mediterraneo. Le spiagge e il porticciolo attirano molti turisti, ma sono incantevoli anche le strette vie del centro, le piazze e i palazzi storici. L’ottimo cibo e un giro per negozi per comprare i tipici oggetti in ceramica completeranno il soggiorno a Sciacca. La si può scegliere in estate per una vacanza al mare, ma anche in inverno per le sfilate dei carri durante il Carnevale. La vicinanza con il mare e altri posti da visitare in Sicilia, insieme al clima mite, la rendono una meta da considerare tutto l’anno. Per pernottare la cittadina offre vari tipi di alloggi, dagli hotel alle case vacanze, con prezzi anche inferiori ai 100 euro a notte. I piatti tipici sono soprattutto a base di pesce azzurro, come le sarde. Ottimi anche i dolci della tradizione isolana.

Sciacca si trova vicino alla Scala dei Turchi e ad Agrigento, la città della Valle dei Templi. Tra Porto Empedocle e questo capoluogo, inoltre, si può visitare la casa natale del premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello. Proprio il grande drammaturgo è il protagonista del film La stranezza, girato in varie zone della Sicilia, tra cui Trapani, Erice e Catania.

Alcuni luoghi legati alla serie su Montalbano

Una delle serie TV che ha reso famosi nel Mondo alcuni posti siciliani è Il commissario Montalbano. Lo scrittore Andrea Camilleri si riferisce nei suoi romanzi ai luoghi della sua infanzia, tra Agrigento e Porto Empedocle. La fiction però ha avuto altre location, tra cui Modica, Ragusa, il castello di Donnafugata e Ispica. Quest’ultima ha fatto da sfondo anche in Divorzio all’italiana, dove si possono riconoscere, ad esempio, il Corso Garibaldi e la Società operaia e sarebbe una delle idee per vacanze economiche in Sicilia da favola.

Tra le chiese di Ispica, la Basilica di Santa Maria Maggiore ha una facciata elegante con una breve scalinata. Di stile tardo barocco, all’interno presenta tre navate e affreschi di intensa bellezza. All’esterno della basilica si apre il Loggiato dell’architetto Sinatra, che compare in alcuni episodi della serie su Montalbano. Questa struttura architettonica ha ben 23 aperture. Ispirato allo stile liberty è Palazzo Bruno di Belmonte, realizzato grazie all’ingegno di Ernesto Basile che lavorò anche all’aula di Montecitorio a Roma.

Posti insoliti e cibi tipici

Vicino Ispica la costa presenta spiagge sabbiose, dune e anche suggestivi scogli. In alcune zone umide, dette pantani, si potrebbero ammirare i fenicotteri. La zona costiera, oltre a essere incantevole, ha un valore storico. Qui, infatti, precisamente a Porto Ulisse, sbarcarono molti soldati britannici e canadesi nel luglio del 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. In ricordo dell’evento è presente lungo la SP 67 un monumento.

Per visitare Ispica, ma anche Ragusa e dintorni, si può soggiornare in uno dei tanti bed and breakfast, hotel e resort del territorio. I prezzi sono abbastanza bassi, da circa 80 euro di media a notte, variabili in base alla stagione. Sono innumerevoli le specialità da gustare come gli arancini, la pasta con le sarde e la pasta ‘ncasciata, che mangia spesso Salvo Montalbano. Cannoli e cassate, ma anche vini pregiati sono altre eccellenze del territorio. Sono tante le idee per vacanze economiche in Sicilia senza rinunciare alla bellezza e al buon cibo. Possiamo approfittare di un weekend per programmare un bel viaggio, quindi, in quest’isola italiana.