“Smart working”, una parola che fino a qualche tempo fa ci pareva così lontana. Oggi, invece fa parte della nostra quotidianità. Nonostante la ripresa completa delle attività in loco, sarebbero ancora tantissime le persone che lavorano da casa. Si parla di milioni, non solo donne, ma anche uomini che grazie agli accordi aziendali, lavorano dalla propria scrivania. Decisamente un bel risparmio per il budget familiare, considerando il mancato esborso di benzina ed eventuali pedaggi autostradali. Ovviamente, lavorando da casa e non in ufficio, potrebbe capitare di avere qualche problema proprio con gli strumenti lavorativi. Se quando siamo al lavoro, possiamo cambiare pc e ufficio, da casa diventa più difficile. Potrebbe ad esempio capitarci di non riuscire più a usare lo strumento più semplice del computer, cioè la tastiera. Andiamo allora a vedere come agire in emergenza, proprio in cui accada questo problema.

Quali sono i problemi che potrebbero causare il malfunzionamento della tastiera del pc

Lavorando tantissime ore direttamente al computer, ecco che la tastiera potrebbe non funzionare più. Una pulizia effettuata male, magari con prodotti non adatti. Oppure, un cavo danneggiato, che non trasmette più i comandi al computer. Qualche liquido entrato inavvertitamente nei circuiti e in grado di danneggiare la macchina. Potrebbero essere questi alcuni dei problemi più comuni nel caso in cui la nostra tastiera non funzionasse più. La cosa più semplice da fare, sarebbe proprio quella di munirsi di cotton fioc e bomboletta a pressione, per cercare di rimuovere lo sporco inserito tra i tasti.

Idee per configurare una tastiera wireless al pc in modo low cost

Visto il momento non particolarmente fortunato a livello economico, cambiare tutto il computer potrebbe essere una spesa impensabile. Allora, ecco che potremmo direttamente decidere di intervenire con una tastiera nuova. Nessun problema perché esistono in commercio delle tastiere wireless, cioè senza fili, in grado di collegarsi via Bluetooth col nostro computer. Non facciamoci spaventare nemmeno dalle cifre, perché con una ventina di euro, potremmo acquistare un prodotto decisamente valido. Ovviamente ci riferiamo soprattutto alla situazione in cui la nostra tastiera faccia parte di un computer portatile.

Se esterna

Nel caso in cui invece sia la tastiera esterna, potremmo semplicemente sostituirla. Idee per configurare una tastiera wireless al pc in modo low cost, velocissima da collegare, molto pratica e capace di risolvere con efficacia il nostro problema. Basterà seguire semplicemente il manuale di istruzioni, con passaggi molto semplici e veloci per la configurazione.

Lettura consigliata

Occhi stanchi davanti al pc? Ecco qualche consiglio utile