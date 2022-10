Idee last minute per organizzare un viaggio economico per il ponte dei morti

In Italia la festa di Ognissanti, il primo novembre, è un giorno importante dove si commemorano tutti i Santi. Mentre il 2 novembre si celebra la “festa dei morti”, in realtà, ufficialmente è la “Commemorazione di tutti i fedeli defunti”.

In questa occasione si svolgevano tradizioni diverse in molte zone italiane, si raccontavano storie, si pregava e si mangiavano pietanze di ogni tipo. Infatti, ogni regione aveva, e ha, la sua usanza, come ad esempio la frutta Martorana o i pupi di zucchero in Sicilia.

La notte a cavallo tra l’1 e il 2 novembre i genitori lasciavano le leccornie e dei regalini per i bambini, donati dai cari defunti. Anche se queste tradizioni sono in molti posti ancora in vigore, la festa di Halloween ha preso piede, riscuotendo un certo successo, soprattutto tra i più piccoli.

Festa di Halloween e come vestirsi

Il 31 ottobre in America, e non solo, la festa pagana di Halloween diverte i più piccini ma anche gli adulti. Solitamente, si addobba l’intera casa a tema horror, si dispongono delle singolari zucche, si mangiano dolci e torte squisite e si indossano dei particolari costumi. I vestiti più classici, per grandi e bambini, sono le maschere che rappresentano fantasmi, streghe e vampiri.

Il vero divertimento è preparare con le proprie mani dei travestimenti spaventosi, utilizzando la fantasia e un po’ di manualità. Possiamo prendere ispirazione dai film, dai personaggi cattivi dei fumetti o dai cartoni animati, per dare vita ad un costume originale.

Potremmo utilizzare vecchi vestiti strappati per trasformarci in uno zombie o vestirci di nero e indossare cappelli a punta per sembrare una strega o uno stregone. Per rendere ancora più bello l’effetto finale, poi, è d’obbligo puntare su un trucco appariscente e ben definito.

Ecco alcune idee last minute per organizzare un viaggio per la festa dei morti

Quest’anno il primo novembre cade di martedì, quindi molti di noi potranno approfittare per fare un piccolo viaggio di pochi giorni o una gita giornaliera fuori porta. Oltre alla possibilità di poter andare nei parchi divertimento insieme a tutta la famiglia, potremmo scoprire alcune mete italiane suggestive.

Ricchi di un fascino d’altri tempi sono i Castelli del Ducato di Parma e Piacenza, che comprende anche le rocche e fortezze, in un vasto territorio. In questo periodo sono vari gli eventi in programma, con feste a tema, cene con delitto, serate delle streghe e tour mozzafiato. Un’imperdibile opportunità per visitare luoghi incantevoli e divertirsi con i più piccoli, senza spendere troppo.

Tra le idee last minute per organizzare un viaggio, per passare una giornata all’insegna del divertimento, Borgo a Mozzano potrebbe essere la meta giusta. In provincia di Lucca, questo borgo famoso per il “ponte del diavolo”, riserva diverse soprese. In programma, spettacoli, concerti, fuochi d’artificio e festeggiamenti dedicati proprio ad Halloween.

Se cerchiamo una location più tranquilla, invece, optiamo per un agriturismo sul lago Trasimeno o di Bolsena, dove festeggiare in allegria, in un contesto paesaggistico accattivante.

