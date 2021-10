La sera di Halloween è sempre più vicina e bisogna organizzare tutti i preparativi di questa divertente festa, tipicamente americana. In realtà, ha origini irlandesi antiche e rappresentava il passaggio dalla stagione calda a quella invernale. In questa occasione i Celti celebravano lo Samhain, ovvero la festa del Sole, per ringraziare gli Dei e attirare la loro generosità.

Infatti, l’inverno, che per loro iniziava il 1° novembre, era il momento in cui bestiame e cibo dovevano essere potetti e assicurati, in previsione del freddo. La sera del 31 ottobre aveva come tema la morte, intesa anche come periodo di non produzione della natura.

Si pensava che proprio quella notte tra regno dei vivi e aldilà non ci fosse nessun confine e separazione. Quindi, durante i festeggiamenti, molti usavano maschere bizzarre e spaventose anche per allontanare i presunti spiriti che vagavano indisturbati sulla Terra. Lasciavano anche del cibo, davanti casa, per i propri cari defunti.

Nel 1800, a causa di una carestia, molti irlandesi tentarono più fortuna negli Stati Uniti, mantenendo le loro usanze, tra cui proprio Halloween, ovvero la vigilia di tutti i santi.

La torta americana golosa e profumata dai sapori autunnali da preparare ad Halloween

Oggi per festeggiare questo giorno speciale in America, ma anche in altre parti del Mondo, troviamo diversi tipi e dolcetti, come le mele caramellate, brownie, cioccolatini, caramelle. Ma quello che non può assolutamente mancare nelle tavole è la torta americana golosa e profumata dai sapori autunnali da preparare ad Halloween.

Per realizzarla è indispensabile l’ortaggio di stagione, povero di grassi e ricco di vitamine, la zucca. L’esterno sarà utile per costruire le tipiche maschere, ma l’interno servirà per preparare la “pumpkin pie”. Esistono diverse ricette e varianti, soprattutto per quanto riguarda la farcitura e il bilanciamento delle spezie, che è molto soggettivo.

La ricetta

Per realizzare una torta alla zucca, serviranno i seguenti ingredienti:

500 gr di pasta frolla;

2 tazze di zucca già cotta, al vapore o bollita;

una tazza di panna;

2 uova più un tuorlo;

½ tazza di zucchero di canna;

un pizzico di sale;

la buccia di mezzo limone;

un trito di spezie (noce moscata, cannella, zenzero, cardamomo e fiori di garofano).

La quantità di spezie è importante che sia equilibrata, quindi non esageriamo se non è di nostro gradimento. Possiamo anche ridurre lo zucchero, se la zucca è particolarmente dolce, per evitare che diventi stucchevole.

Primo step è montare le uova con lo zucchero, poi aggiungere sale, spezie e limone, solo alla fine panna e zucca. Basterà stendere la pasta frolla su una tortiera tonda, da 22 cm, e versare sopra il composto precedentemente preparato. Inforniamo per 15 minuti a 220 gradi, poi per altri 40 minuti a 180°, una volta fredda, accompagniamo con del gelato o panna fresca.