Ricetta della zuppa con i fagioli neri speziata ottima a cena e segreti per digerire meglio i legumi

Quando le temperature si abbassano desideriamo riscaldarci con maglioni e coperte. Anche a tavola cambiamo abitudini e preferiamo piatti caldi, minestre e zuppe. Possiamo utilizzare verdure, ma anche dei legumi con aromi particolari. Sveliamo i segreti della ricetta perfetta.

Tra gli alimenti che qualche volta a settimana dovremmo mangiare ci sono i legumi. Parliamo di ceci, lenticchie e anche dei fagioli. Questi alimenti conterrebbero proteine vegetali, minerali e fibre, che potrebbero aiutare le attività dell’intestino.

Ci sono tante varietà di fagioli, ad esempio ci sono i fagioli rossi, neri, cannellini e borlotti. Tra poco vedremo come utilizzarli per un piatto caldo da mangiare a cena in inverno.

Ricetta della zuppa con i fagioli aromatizzata

Per preparare una cena a base di fagioli possiamo fare una saporita zuppa. Gli ingredienti per 6 persone sono:

300 g di fagioli neri secchi;

olio extravergine d’oliva;

2 cipolle medie;

3 coste di sedano;

2 carote;

2 spicchi d’aglio;

un cucchiaio di cumino ;

; mezzo cucchiaino di peperoncino ;

; 800 ml di brodo vegetale;

un po’ di coriandolo;

un cucchiaio di succo di limone ;

; crostini di pane o gallette di mais o riso;

sale e pepe.

Come preparare una zuppa saporita

Per eseguire la ricetta sarebbero adatti i fagioli neri, in mancanza useremo quelli che preferiamo.

Innanzitutto si dovrebbero mettere a bagno i legumi secchi in acqua per una notte o almeno 10 o 12 ore. Bisognerà cambiare l’acqua due volte a distanza di 4 ore. Alla fine, risciacquiamoli e poi cuociamoli nel brodo.

Nel frattempo, scaldiamo l’olio in padella e facciamo dorare cipolle, sedano e carote tagliati a pezzetti. Aggiungiamo un po’ di sale e attendiamo che si cuociano.

Uniamo in padella l’aglio tritato, il peperoncino e il cumino. Aggiungiamo poi tutto nella pentola dove ci sono i fagioli e facciamo cuocere a fiamma bassa.

Quando i fagioli sono cotti, preleviamone un po’ e frulliamoli. Versiamo la purea nella pentola e mescoliamo insieme al succo di limone. Regoliamo di sale e di pepe e serviamo nei piatti fondi. Possiamo accompagnare questa buona e profumata zuppa con del coriandolo, crostini di pane o gallette.

Cosa fare per digerire meglio i legumi

Questa ricetta della zuppa con i fagioli è abbastanza facile da eseguire e riscalderà le sere invernali. Se avanza, lasciamola raffreddare e conserviamola per qualche giorno in frigorifero in un contenitore ermetico.

Sappiamo che dopo un pasto potrebbe aiutarci una tisana digestiva.

In particolare, però, per rendere un po’ più digeribili i fagioli e i legumi in generale, ci sarebbero dei trucchetti della nonna. Per esempio, all’acqua dell’ammollo possiamo unire un cucchiaio di bicarbonato. La presenza di carote e sedano possono ammorbidirli meglio. Potrebbero essere utili anche cumino, semi di finocchio e foglie di alloro.

Le bucce spesso causerebbero problemi nella digestione. Dopo aver cotto i nostri legumi, invece di frullarli sarebbe meglio ridurli in purea con il passaverdure.