Il peach blonde è un colore che richiama le sfumature tipiche di un bellissimo fiore. Per questo motivo, queste sfumature rosa pesca sono il colore di capelli perfetto per la primavera. Esso rappresenta un mix sapiente tra rosa, biondo miele e rosso rame e dona specialmente alle donne con la pelle chiara e le lentiggini. Ecco a quali persone il peach blonde regala un aspetto radioso, perfetto per i primi caldi di stagione e per esaltare la bellezza naturale.

Versatilità

Questo colore è perfetto per tutte le stagioni: fresco durante le stagioni calde e caloroso durante quelle più fredde.

Questo color pesca con sfumature rosate è una declinazione del tanto famoso balayage. Ma la sua versatilità gli consente d’impreziosire ogni taglio di capelli, dal più lungo al più corto. È perfetto per chi ha pelle e capelli chiari, ma è possibile replicarlo anche su toni più scuri come il biondo cenere o il castano.

La sua massima resa? Ovviamente su chi ha la fortuna di avere capelli ramati naturali e meravigliose lentiggini che accompagnano le sfumature come un cielo stellato.

Maggiore comodità

Queste sfumature rosa pesca sono il colore di capelli perfetto per la primavera anche perché estremamente semplici da portare.

La tendenza degli ultimi tempi è quella di prediligere tinte più versatili, che consentono di andare dal parrucchiere meno spesso.

Il balayage è una di queste tecniche, ma la Redazione evidenzia lo stesso vantaggio anche nel foilyage, come spiega in questo articolo. Anche con il peach blonde il maggior vantaggio è il medesimo. Le schiariture partono direttamente dalle lunghezze, in modo da evitare di dover ritoccare costantemente la ricrescita.

Per capelli castani bisognerà procedere prima a una decolorazione, a meno che il desiderio non sia quello di avere un effetto ombreggiato, tipico del degradè.

Piega

Consigliamo di optare per una messa in piega mossa, che esalterà i riflessi e le sfumature tipiche di questa tecnica di colorazione.

Inoltre, un mosso naturale conferirà maggiore freschezza al tutto, in vista dell’arrivo della primavera. Non resta che sperimentare con questo colore che esalta la bellezza naturale e scalda il viso in maniera originale.