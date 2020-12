Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Noi di ProiezionidiBorsa siamo molto attenti alla questione fondamentale dei nostri tempi: il lavoro. Siamo un grande Paese, una delle economie più avanzate e sviluppate del mondo ma ormai da un decennio soffriamo una pesante crisi. Di certo, il Covid 19 ha soltanto peggiorato una già fragile situazione, e in moltissimi temono gli effetti dello sblocco dei licenziamenti previsto a marzo 2021.

In un articolo precedente, che si trova qui, abbiamo analizzato i possibili lavori più richiesti nel 2021. Oggi, invece, vogliamo parlare di buoni propositi. Siamo alla ricerca di un vero buon proposito professionale per il 2021? Ecco la verità.

Riqualificazione professionale

Non c’è una parola magica. Ce ne sono due: riqualificazione professionale. Per intenderci, ricominciare a studiare. A studiare nuove competenze, a rimettersi sui libri: non a studiare come entrare in lista per il reddito di cittadinanza o per qualche sussidio.

Certo, chiariamo subito un elemento: i sussidi fanno parte di quella giustizia sociale propria dei valori della Repubblica italiana. Tuttavia, se vogliamo davvero costruirci un nuovo futuro professionale, dobbiamo sviluppare nuove competenze.

Nel bene ma soprattutto nel male, il mercato del lavoro a cui eravamo abituati nel secolo scorso si è fortemente evoluto in ottica determinata. Contratti a progetto, contratti di collaborazione e stage sono ormai la nuova norma.

Riprendere a studiare sui libri o iscriversi a un corso online

Dunque, anche a 50 anni dobbiamo rimetterci sui libri o possiamo iscriverci a uno dei tanti corsi che troviamo online. Come già ricordato, il web ha inondato la nostra vita reale di contenuti che qualcuno deve creare.

Se riusciamo ad inserirci in questo settore possiamo stare tranquilli professionalmente e cominciare davvero un nuovo lavoro. Noi di Proiezioni di Borsa non intendiamo assolutamente giustificare questo sistema, ci limitiamo a descriverlo.

