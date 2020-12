Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Partendo semplicemente da un pacco di spaghetti, ecco come preparare la pasta aglio e olio pronta in un incantesimo per il proprio palato. Supponendo di preparare per cinque persone, servono 600 grammi di spaghetti. Nonché due spicchi d’aglio, l’olio extravergine di oliva ed un peperoncino piccante.

Ecco come preparare la pasta aglio e olio pronta in un incantesimo per il proprio palato

Passando alla preparazione veloce di quello che è uno dei primi piatti più famosi della tradizione culinaria italiana, si parte dall’aglio che deve essere prima sbucciato e poi schiacciato e tritato. Con la stessa operazione che è da fare pure per il peperoncino piccante dopo aver tolto tutti i semi.

In una padella capiente mettere abbondante olio extravergine di oliva, e nello stesso tempo pure l’aglio e il peperoncino piccante. Per poi accendere la fiamma per il soffritto. Aggiungendo eventualmente, per rendere il soffritto ancora più profumato ed aromatico, la maggiorana e prezzemolo tritato. Nel frattempo, gli spaghetti sono stati cotti al dente mettendo da parte un paio di mestoli di acqua calda di cottura.

Unire gli spaghetti al soffritto facendoli saltare in padella e versando un mestolo di acqua di cottura. Amalgamare a fiamma media aggiustando con un pizzico di sale.

Se nel frattempo l’acqua è stata rapidamente assorbita, aggiungere pure il secondo mestolo di acqua di cottura per poi cuocere per altri tre minuti.

La pasta aglio e olio è ora pronta per essere servita in tavola subito calda spolverando ogni piatto di portata con abbondante formaggio parmigiano grattugiato. Oppure con il pecorino romano in base ai propri gusti.

La pasta aglio e olio, con gli spaghetti ma anche con le penne, si può preparare, cucinare e servire a tavola in tante varianti, anche con antiche ricette. Per esempio, la pasta aglio e olio alla napoletana così come viene spiegato in questo articolo.