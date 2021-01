Il salotto è il vero cuore della casa. In quest’area, infatti, le persone sono solite trascorrere il loro tempo insieme, tra giochi da tavola, bevande calde e chiacchiere. E anche gli ospiti, di solito, vengono fatti accomodare in questa sala. Perciò, possiamo dirlo con certezza, il salone caratterizza ogni appartamento. Ma data la sua importanza, questa stanza deve anche essere arredata con gusto e con un tocco personale che renda il proprio salone diverso dagli altri. E c’è un piccolo consiglio che noi del team di ProiezionidiBorsa vorremmo offrire. Infatti, vorremmo proporre un’idea originale per arredare il salotto della propria casa rendendolo unico e speciale.

Come far sì che il proprio salotto sia riconoscibile e diverso dagli altri?

Per prima cosa, se si vuole così tanto avere un salone che non sia riconducibile ad altri trentamila saloni identici, bisogna giocare d’astuzia. Questo vuol dire che bisogna arredare la sala seguendo un gusto personale molto spiccato, senza basarsi sulle tendenze dell’ultimo momento. I mobili, il tavolo e i divani dovranno essere scelti con accuratezza per risultare originali, così come le piante e i quadri che adorneranno questa zona della casa. Ma, inoltre, c’è un’idea originale per arredare il salotto della propria casa rendendolo unico e speciale, ed è quella di appendere sul muro principale una bacheca di sughero.

Perché proprio la bacheca di sughero?

Utilizzare una bacheca di questo tipo può essere davvero utile. Infatti, su di essa, si possono attaccare foto di famiglia e ricordi che sicuramente nessun’altro può avere. Per esempio, il primo viaggio fatto con i propri figli potrebbe essere al centro della bacheca. E poi le foto di Natale, del matrimonio, delle gite in campagne, delle lauree, del primo lavoro. Insomma, tutti gli eventi importanti che hanno caratterizzato i proprietari di casa potranno essere appesi sulla bacheca, in modo tale che nessuno potrà mai avere in casa nulla di identico.

