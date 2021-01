L’insalatona è l’ideale quando si ha fretta perché è un pasto completo, gustoso e poco calorico. Si può fare in moltissimi modi. Con lattuga, pomodoro, petto di pollo e yogurt, ad esempio, come la famosa “caesar salad”.

Totalmente green, con soli vegetali, come lattuga, pomodori, olive e cetrioli. O perché no, con del pesce. Il salmone affumicato, ad esempio, è perfetto per un’insalatona saporita e poco calorica.

Inoltre è l’ideale anche come cibo da asporto perché si prepara in pochi minuti e la si può portare con sé in ufficio o all’università, evitando così il solito panino del bar

Ecco una versione buonissima con salmone e mela verde, un’accoppiata atipica ma squisita. Provare per credere!

Gli ingredienti

Di seguito la lista degli ingredienti per un piatto di insalatone:

a) 100 grammi di valeriana;

b) 100 grammi di salmone affumicato a fette;

c) ½ mela Granny Smith;

d) ¼ di cetriolo da insalata;

e) quattro noci;

f) 30 grammi di asiago;

g) 30 grammi di mais;

h) glassa di aceto balsamico;

i) sale, pepe, olio extra vergine di oliva, quanto basta.

Preparazione dell’insalatona con valeriana, salmone affumicato e mela verde

Preparare questa insalata è un vero gioco da ragazzi, facile e veloce.

Lavare la valeriana e asciugarla con una centrifuga per insalata (ottima alleata quando si ha fretta). Mettere la valeriana in un contenitore, aggiungere il mais, il cetriolo tagliato a fettine e l’asiago tagliato a cubetti.

Salare, pepare e condire con un filo di olio d’oliva. Disporre l’insalata su un piatto (o contenitore, se d’asporto), affettare la mela verde “Granny Smith” in fettine sottilissime e disporre sull’insalata.

Arrotolare le fettine di salmone e disporre anch’esse sull’insalata. Infine aggiungere i gherigli di noci e finire con un velo di glassa di aceto balsamico. Un altro po’ di pepe è sarà pronta.

Il contrasto tra la freschezza del cetriolo, l’acidità e la dolcezza della mela verde e il gusto del salmone affumicato renderanno questa insalatona davvero unica.

Abbiamo visto, dunque, come preparare una magnifica insalatona con valeriana, salmone affumicato e mela verde.