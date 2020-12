Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il salotto di casa è tra le stanze in cui si trascorre la maggior parte delle proprie giornate. Luogo di ritrovo familiare per eccellenza e stanza forse più complessa da arredare, il salotto è il cuore pulsante di ogni abitazione. Ecco tanti consigli per arredare al meglio il salotto di casa senza spendere un occhio della testa.

Come scegliere pareti attrezzate e cassettiere

Si parte sempre dai mobili più grandi, che definiranno lo stile della stanza da arredare. Questo sarà impreziosito con tanti complementi d’arredo che coroneranno tutto il lavoro.

La parete attrezzata è quel mobile su cui, in genere, trova posto il televisore. Il primo consiglio è di progettare una parete attrezzata ben capiente, guardando sì all’estetica, ma con attenzione alla funzionalità.

Essa dovrà essere alla giusta distanza da dove si intende collocare il divano, per fruire di una corretta visione dello schermo tv.

La distanza dal televisore dipende dai pollici: per fare un esempio, un 55 pollici dovrà stare ad almeno due o tre metri dal divano.

Stanno tornando poi di moda le madie, tipici elementi di arredo che si posizionano all’ingresso dell’abitazione.

Una madia bassa, con aggiunta di uno specchio e di qualche quadro, può trovare collocazione vicino alla porta di casa. Sopra di essa, potrà riporsi un comodo svuota tasche, complemento d’arredo sempre molto elegante e utile.

Una madia più alta potrà invece essere adibita a mobile per bar e custodire bottiglie importanti e bicchieri in cristallo.

Tavolo, sedie e oggetti d’arredo

Si sono visti tanti consigli per arredare al meglio il salotto di casa senza spendere un occhio della testa.

Bisogna dire qualcosa anche sul tavolo da pranzo. Una buona idea è quello di prenderlo allungabile, in modo da occupare poco spazio durante la giornata. Un tavolo così è molto pratico perché lo si può allungare quando si ricevono ospiti. Il materiale? Vetro e gres sono tra i più resistenti.

La scelta delle sedie, invece, dipende dal proprio gusto, ma è sempre meglio prenderle imbottite per una questione di comodità.

Gli oggetti più piccoli come vasi o quadri serviranno a dare un tocco di colore e un aspetto ben definito all’arredamento del salone.

Tende e lampadari è meglio sistemarli per ultimi, in modo da aver ben delineato lo stile dell’area da arredare. Sia chiaro: l’arredamento di casa deve sempre riflettere il proprio animo!