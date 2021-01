La cultura giapponese ha sempre avuto a cuore la cura della persona. Pare che infatti le donne giapponesi siano molto attente alla cura del loro aspetto fisico. Soltanto da poco hanno deciso di svelare i loro trucchi e le loro conoscenze a tutti gli altri paesi.

La cultura giapponese si basa sulla scelta di prodotti naturali che non presentano solitamente effetti collaterali.

Ecco perciò svelato l’ingrediente utilizzato dalle donne giapponesi per rendere i capelli perfetti. Sembra sorprendente ma l’elemento protagonista è il riso. Oltre ad essere l’elemento principale della loro dieta esso rappresenta un prezioso alleato per la cosmesi e per le maschere di bellezza per capelli.

Protagonista è l’acqua di riso che oltre ad essere un rimedio infallibile per la pelle, viene utilizzato sui capelli con effetti benefici.

La preparazione

Cuocere il riso in una pentola con l’aggiunta di due tazze d’acqua. Lasciare riposare 20 minuti prima di separare il riso dall’acqua. A questo punto si deve attendere 48 ore necessarie alle fermentazione. L’acqua che ha eseguito questo processo può essere conservata per tre o quattro giorni.

L’applicazione dell’acqua di riso

Si applica l’acqua di riso sui capelli umidi e si lascia agire almeno per cinque minuti. Si risciacqua poi con acqua tiepida. L’ideale sarebbe non utilizzare il phon per non stressare il capello e lasciare che si asciughino da soli, magari utilizzando asciugamani caldi.

Questo composto è in grado di rendere i nostri capelli sani e lucidi. È un trattamento che si può ripetere una volta a settimana per ottenere risultati soddisfacenti.

L’acqua di riso inoltre si utilizza come un potente tonico. Riduce i pori dilatati. La pelle è più liscia e combatte l’insorgenza dei punti neri. E poi, un po’ più complicata è la preparazione della farina di riso che si usa come cipria per coprire macchie e inestetismi fastidiosi sulla pelle del viso.

Ecco perciò svelato l’ingrediente che le donne giapponesi utilizzano per rendere i capelli perfetti.