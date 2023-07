Per trovare voli economici last minute prova questi 5 trucchi che fanno risparmiare tempo e soldi 

Come trovare voli economici last minute-proiezionidborsa.it

Devi prenotare le vacanze ma trovi solo prezzi altissimi sui voli? Forse perché non conosci questi trucchi furbissimi.

Anche il mese di luglio è ufficialmente cominciato ma quasi sicuramente non tutti hanno già prenotato le prossime ferie.

Del resto, anche cercare voli, alberghi, mezzi alternativi e itinerari di vario tipo è un gran bel da fare che richiede tempo e soprattutto pazienza.

E anche quando finalmente, dopo svariati tentativi e lunghe sedute al pc riesci a trovare la combinazione perfetta il prezzo è sempre troppo alto.

Può dipendere dal volo, dal costo dell’auto a noleggio oppure dalla tariffa poco conveniente dell’hotel, dell’appartamento o del bed and breakfast.

Anche se di solito, il primo grande ostacolo che subito porta sconforto nella prima fase di ricerca è proprio il volo aereo.

Gli orari di partenza e ritorno sono inadeguati, il sovrapprezzo per il bagaglio è dietro l’angolo e in generale i costi sembrano proibitivi.

Ma siccome non tutte le destinazioni possono essere eventualmente raggiunte in auto o in treno ecco alcuni trucchi per trovare voli economici last minute.

Le 5 regole della prenotazione perfetta

La prima cosa che solitamente a tutti viene naturale fare è quella di impostare i dati di ricerca prendendo come riferimento le giornate del weekend.

Niente di più sbagliato perché i giorni migliori per trovare offerte interessanti sono quelli meno trafficati e quindi martedì, mercoledì e giovedì.

Inoltre, anche mostrarti disponibile ad una maggiore flessibilità sul piano degli orari può farti risparmiare non poco.

Ulteriore consiglio è quello di abbandonare la comodità anche quando si tratta di stabilire l’aeroporto di partenza.

Meglio preferire aeroporti secondari che offrono di solito prezzi contenuti rispetto a quelli più gettonati: un altro piccolo sacrificio prima di godersi il meritato relax.

Per trovare voli economici last minute anche a luglio e agosto prendi nota di questi trucchetti strepitosi

Se i primi due consigli erano forse facilmente intuibili, non è altrettanto scontato pensare di utilizzare la navigazione in incognito in fase di ricerca.

Quando continui a cercare i voli online è infatti probabile che le compagnie tengano traccia della tua attività e per questo i costi sembrano aumentare.

Impostando la navigazione in incognito, invece, impedisci ai siti di rintracciare gli accessi precedenti e puoi così visualizzare prezzi inferiori e più aggiornati.

Inoltre, può sembrare una gran perdita di tempo ma è comunque sempre meglio confrontare offerte e tariffe delle varie piattaforme per avere un quadro completo.

Infine, gli ultimi due consigli per avviare la tua ricerca nel miglior modo possibile e trovare l’occasione giusta per le prossime vacanze.

Per prima cosa, iscriviti alle newsletter delle varie compagnie o guarda le loro pagine social per essere sempre aggiornata sulle promozioni che lanciano.

E non intestardirti per forza su una certa destinazione, ma cerca anche di valutare possibili alternative più economiche.

Ad esempio, se andare a Sharm El Sheikh costa troppo puoi virare su Abu Dhabi così come Pag non ti farà rimpiangere la cara Ibiza.