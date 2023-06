La pianta miracolosa che scaccia le formiche ed è a bassa manutenzione, qual è e come si coltiva

Le formiche minacciano le tue piante? Ecco come allontanarle per sempre sfruttando l’azione repellente di una bellissima pianta. Scopri di quale si tratta.

Tante piante subiscono l’azione distruttiva delle formiche. Al primo posto ci sono sicuramente le fragole e le rose, che spesso ne vengono deturpate. Probabilmente ti è capitato di assistere ad uno scenario del genere se ne coltivi. Ora che sta arrivando l’estate, stai cercando una soluzione per evitare che si ripresenti. Come potresti fare? Per fortuna, esiste la pianta miracolosa che scaccia le formiche, bella e a bassa manutenzione.

Ti sveliamo di quale si tratta e tutte le cure che dovresti prestarle. Mettendone una o più vicina alle piante che vuoi proteggere, risolverai per sempre il problema.

Ecco la pianta miracolosa che scaccia le formiche

Si tratta della lavanda, una pianta tipicamente mediterranea. Come saprai, è possibile coltivarla sia in piena terra che in vaso.

Pertanto, si adatta perfettamente sia al balcone che al giardino. Predilige il sole e necessita di molta luce, quindi non coltivarla se non sei sicuro di poterle garantire queste condizioni. I periodi migliori per piantarla sono l’autunno e la primavera. Oltre a scacciare le formiche, la lavanda attira insetti importantissimi per le piante. Questi ultimi sono le api e le farfalle. Pertanto, ci sono più ragioni per valutare l’idea di coltivarla.

Le cure da prestarle

La lavanda cresce alla perfezione in terreni argillosi e non necessita di concimazioni. Inoltre, non ha bisogno di molta acqua e anzi teme molto i ristagni idrici.

Mescola il terriccio con materia organica proprio per evitare questi ultimi. Presa questa precauzione, potrai stare tranquillo.

L’unica accortezza di cui necessita la lavanda è la potatura, che deve avvenire una volta l’anno e subito dopo la fioritura. Come ti avevamo anticipato, la lavanda non ha bisogno di molte cure. Quindi, con pochissimo sforzo potrai scacciare le formiche per sempre.

Come farla riprodurre

Se vuoi farla riprodurre, puoi ricorrere alla tecnica della talea. In questo modo, potrai avere più lavande a costo zero. Ti basterà tagliare un rametto di lavanda dalla lunghezza di 15-20 centimetri e piantarlo in un vaso con terriccio.

Per assicurarsi che attecchisca, ti consigliamo di ricorrere a degli ormoni rampicanti. Puoi anche ricorrere a del semplice miele o all’acqua delle lenticchie, in modo da spendere il meno possibile.

