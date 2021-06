I trucchi per restaurare un mobile in legno in modo semplice ed economico

I mobili in legno, soprattutto se antichi, donano alla casa un tocco di stile e personalità. Non importa che lo stile sia classico o contemporaneo, un antico mobile in legno si sposa bene con qualsiasi arredamento. Anzi, il contrasto che crea un mobile d’epoca in un contesto moderno o contemporaneo è spesso ricercato dagli interior designers.

Ovviamente quando si parla di legno ci si riferisce al vero legno e non al truciolato o al cartone rivestito. Nei moderni negozi di arredamento è sempre più difficile trovare mobili in vero legno ben fatti. Un motivo in più per non gettare via i classici mobili d’epoca che non sono più in ottimo stato.

Con questi semplici consigli sarà possibile far tornare il legno all’antico splendore. L’antica credenza della nonna, una poltrona d’epoca o una vecchia libreria potranno avere una seconda vita.

Ecco tutti i semplici trucchi per restaurare un mobile in legno in modo semplice ed economico

Per riparare o restaurare tutti i tipi di legno, i prodotti che servono sono colla vinilica e polvere di legno o segatura fine. Questi prodotti sono assolutamente economici e facilmente reperibili presso ogni ferramenta. Probabilmente il ferramenta di fiducia consiglierà un “legno in pasta” già pronto ma con la colla e la segatura si potrà ulteriormente risparmiare.

Per imperfezioni molto piccole o graffi potrebbe bastare anche un piccolo bastoncino di cera del colore desiderato.

Se non si acquista uno stucco già pronto, bisogna crearne uno mescolando la quantità di colla necessaria con la polvere di legno. La polvere dovrà avere il colore del legno che si vuole riparare e dovrà essere aggiunta gradualmente fino ad ottenere il colore desiderato. Se non si ottiene lo stesso colore si dovrà intervenire successivamente con una vernice per legno della stessa colorazione.

Una volta creato lo stucco, con una spatola in plastica bisogna spalmarlo sull’imperfezione del legno. Sarà importante che lo stucco sia leggermente abbondante. La quantità in eccesso verrà levigata e livellata successivamente.

Con questi trucchi per restaurare un mobile in legno in modo semplice ed economico, graffi e crepe saranno un lontano ricordo. Una bella lucidata e le vecchie imperfezioni spariranno per sempre.

Per rinnovare delle porte di legno, ecco un utile approfondimento.