Grazie alle tante app che troviamo sul cellulare siamo tutti diventati aspiranti fotografi. In questi ultimi anni ci siamo fatti sedurre da questa irresistibile passione di condividere con gli altri ciò che cuciniamo o cosa mangiamo.

Ma quali sono i trucchi per rendere le fotografie del cibo irresistibili?

Ebbene, la foto deve avere personalità. Fondamentale è saper raccontare una storia e far quasi percepire il sapore del piatto immortalato.

In conclusione, deve essere un’attrazione per chi osserva lo scatto. Per fotografare il cibo è fondamentale, allora, saper valorizzare l’aspetto degli alimenti.

I colori

Il colore è sicuramente una parte essenziale di una buona fotografia alimentare.

Suggeriamo di migliorare l’aspetto del cibo con le giuste decorazioni. Nonché con una disposizione ordinata di elementi dai colori complementari.

Alcuni studi hanno mostrato che determinati colori sono in grado di stimolare delle reazioni sensoriali nel cervello e aumentare l’appetito.

Cerchiamo di essere creativi, senza però “affollare” lo scatto con troppi oggetti: fotografare il cibo è un’arte.

Sfruttare il focus

Attiviamo la funzione macro dal cellulare. Quando avremo inquadrato il soggetto premiamo sullo schermo il punto che ci interessa mettere a fuoco.

Attendiamo qualche istante per aggiustare automaticamente la messa a fuoco. Metteremo in primo piano il soggetto che vogliamo inquadrare lasciando sfocato tutto il resto intorno.

Luce naturale

Quella del sole è sempre la luce migliore che ogni fotografo può desiderare.

Le luci artificiali dirette creano spesso ombre ingombranti.

Inquadratura

L’angolo di ripresa è molto importante.

È consigliato posizionare il soggetto che inquadriamo leggermente fuori centro, dando allo scatto un qualcosa di nuovo e non già visto in altre foto.

Ricordiamo che gli scatti laterali non sono adatti per ogni tipo di pietanza.

È sempre meglio fotografare il cibo dall’alto e senza profondità quando si tratta di alimenti come insalate o salumi su un tagliere.

Questo ci permetterà di mostrare tutti gli ingredienti.

I filtri

Consigliamo sempre di non strafare con i filtri per dare un tocco più naturale alla foto.

Questi sono i trucchi per rendere le fotografie del cibo irresistibili, garantendoci tante visualizzazioni sui social.