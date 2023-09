Prova a unire dentifricio e cipolla. Risolvi un sacco di problemi in casa con soli 20 centesimi di euro e non sperperi un patrimonio in detergenti di marca

Unendo acqua, cipolla e dentifricio ottieni una soluzione super economica dalle multi proprietà. Puoi pulire fornelli, eliminare il calcare, ma anche tenere lontano gli insetti e ancora molto altro. Leggi per scoprire come fare.

In questi tempi scanditi da inflazione e caro-bollette, il risparmio è una necessità quotidiana. Per molti, sono finiti i tempi per fare investimenti finanziari ed immobiliari. La realtà è che c’è sempre più gente che fatica a tirare a campare. Sono sempre di più le famiglie italiane che devono fare i conti giorno per giorno per riuscire ad arrivare a fine mese. Per la spesa settimanale si consultano vari volantini per identificare le offerte più vantaggiose. Per le pulizie domestiche, poi, sempre più spesso si preferisce usare rimedi naturali. Sono economici, molto efficaci e non inquinano. Insomma, ad usare limone, bicarbonato, aceto & C. ci sono solo vantaggi. Quelli appena citati sono i prodotti di cui più spesso si sente parlare quando si parla di rimedi green. In realtà, però, ci sono anche altri ingredienti utili per risolvere molti fastidi della vita quotidiana.

I rimedi della nonna, sempre validi ed efficaci

In effetti, per le pulizie domestiche, può bastare davvero poco. Ad esempio, il piano ad induzione torna a splendere senza alcuna macchia grazie a del semplice succo di limone. Inoltre, per igienizzare per bene i pavimenti e pulirli senza lasciare aloni, basterebbe pulire il mocio usando del comunissimo sale da cucina. Sempre usando ingredienti naturali o prodotti economici facili da reperire possiamo anche creare dei detergenti naturali.

Prova a unire dentifricio e cipolla: ecco cosa accade

In questo articolo proporremo un rimedio casalingo costituito da 2 prodotti presenti in ogni casa. Il dentifricio, che tutti usiamo per lavarci i denti (prezzo medio di un tubo da 75 ml 3 euro) e la cipolla (prezzo medio 0,90 euro/kg), indispensabile per insaporire sughi, salse e tante preparazioni. Vediamo allora come precedere. Tagliamo la cipolla a pezzetti e mettiamoli in una ciotola. Aggiungere quindi un poco di dentifricio. Quindi versare dell’acqua fino a coprire il tutto. Mescolare e coprire il contenitore con della pellicola trasparente. Con uno stuzzicadenti, fare dei buchi sulla pellicola e poi attendere un quarto d’ora circa. Riporre poi in frigorifero per 3-4 ore così da evitare la formazione di microbi e per far svanire il tipico odore della cipolla.

Trascorso tale periodo di tempo, possiamo filtrare il liquido ottenuto. Si tratta di un siero che è un eccellente sgrassatore, molto utile da passare ad esempio sui fornelli per eliminare schizzi e residui di cibo.

In bagno e in cucina, la soluzione di cipolla e dentifricio è perfetta per pulire i rubinetti perché elimina ogni traccia di calcare.

Ed ancora, se i tubi di scarico emanano cattivo odore, versa la soluzione di cipolla e dentifricio. La puzza di fogna svanirà nel giro di pochi istanti.

Infine, spruzzato sulle piante, è un ottimo deterrente che tiene lontani gli insetti che possono danneggiare piante e fiori.

Dunque, prova a unire dentifricio e cipolla, risolverai un sacco di problemi molto comuni, in casa e giardino, con un solo economico prodotto!

