Spendi troppo quando fai la spesa? Ecco 3 detersivi per la lavastoviglie a meno di 6 euro

Quali detersivi usare per la lavastoviglie senza spendere troppo? Ti consigliamo dei detersivi che potrai utilizzare a questo scopo e che costano molto poco.

La vita di tutti i giorni costa molto, quindi anche le casalinghe devono badare alla finanza e al proprio bilancio entrate/uscite. È importante non solo studiare i mercati finanziari ma anche applicare tecniche di ottimizzazione del risparmio e degli investimenti (e questo passa anche per il riciclo) alla vita di tutti i giorni. Questo passa anche per la scelta dei prodotti che permettano di risparmiare il più possibile senza perdere in qualità.

Ad esempio, tutti sappiamo che a volte comprare i detersivi può essere molto dispendioso. È anche per questo che negli ultimi anni tante persone hanno scelto di usare prodotti alternativi e che tutti hanno in casa come l’aceto o il bicarbonato.

Tuttavia, chi non trova efficaci questi rimedi o semplicemente non li gradisce può anche comprare dei detersivi più economici, ma non meno efficaci. Spendi troppo quando fai la spesa? Proprio a te consigliamo 3 detersivi che costano meno di 6 euro e che d’ora in poi potrai usare per le tue stoviglie.

Esselunga Pastiglie – Limone

Come suggerisce il loro stesso nome puoi trovarle solo ed esclusivamente in tutti i supermercati Esselunga. Il costo di una confezione è di 5,35 euro.

Oltre a detergere la tua lavastoviglie le lascerà un caratteristico odore al limone. Insomma, se cerchi un prodotto che possa anche profumarla si tratta di un’ottima scelta. Ogni confezione contiene ben 35 pastiglie.

Winni’s Espo Tabs Lavastoviglie

Queste tavolette, ottime per pulire la lavastoviglie, sono reperibili anche su Amazon. Una confezione da 15 pezzi ha un costo di 3,26 euro. Potrai trovarne anche una da 25 a circa 4,86 euro.

Anche loro faranno sì che l’elettrodomestico si profumi di un caratteristico aroma al limone.

Spendi troppo quando fai la spesa? L’ultimo detersivo a meno di 6 euro con cui pulire la lavastoviglie: Pril tutto in 1 gel

Infine, ecco un detersivo che potrai trovare nello store di Pril su Amazon. A differenza di quelli che abbiamo citato fino a questo momento è in formato gel.

Il nome completo è Pril Gel Tutto in 1, detersivo lavastoviglie. Una confezione da 608 ml costa 4,85 euro e basterà per 38 lavaggi, almeno secondo quanto promesso dai produttori. In alternativa, puoi acquistare le tabs della stessa linea, dall’aroma lime e limone. In questo caso, una confezione da 26 tavolette verrà a costare 5,40 euro.

Dunque, ecco ben tre prodotti che ti permetteranno di usare la lavastoviglie senza spendere troppo, se si considera che quest’ultima ha già un discreto peso sulla bolletta.

(ndr: ProiezionidiBorsa non ha affiliazioni con nessuno dei marchi citati, pertanto quanto scritto è da ritenersi a titolo puramente informativo)

