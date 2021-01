Mani curate ed unghie sani e forte sono un ottimo biglietto da visita quando ci si presenta con una stretta di mano. Anche per questo motivo, negli ultimi anni la moda di avere unghie all’ultimo grido si è diffusa in tutto il mondo. Molti ricorrono a smalti semipermanenti o gel. Tuttavia se si hanno le unghie già fragili o lo smalto viene rimosso in modo errato, capita di rovinare a tal punto le unghie da non poter ricorrere ad alcun trattamento. Per questo motivo oggi suggeriamo i trucchi per avere unghie perfette a costo quasi zero. Ebbene, così facendo non solo ci prendiamo cura del benessere di una parte del corpo, ma anche lo smalto ed i vari trattamenti che decidiamo di utilizzare per abbellire le nostre mani dureranno più a lungo ed il risultato estetico sarà decisamente migliore.

Dunque vediamo nel dettaglio quali sono trucchi per avere unghie perfette a costo quasi zero.

Olio di oliva e limone

Per idratare e nutrire le nostre unghie suggeriamo di trattarle con un impacco. In una tazzina, amalgamare 1 cucchiaio di olio di oliva e mezzo cucchiaino di succo di limone. Quindi intingere un batuffolo di cotone nella soluzione ottenuta e strofinarlo sulle unghie. Lasciare agire, se possibile indossando dei guanti per favorire l’assorbimento. Questa operazione si può effettuare prima di dormire per permettere alla soluzione di penetrare profondamente durante la notte.

Avocado

Se si ha poco tempo ecco un metodo più rapido. Schiacciare con una forchetta o frullare con un mixer la polpa di mezzo avocado. Aggiungere 1 cucchiaio di succo di limone e 1 di olio di oliva e girare bene. Quindi applicare il composto ottenuto sulle unghie e lasciare agire per 10-15 minuti. Risciacquare poi con acqua tiepida.

Lenire infiammazioni e favorire la crescita

Per lenire eventuali infiammazioni suggeriamo di avvolgere la parte con un batuffolo imbevuto di tè verde. Lasciare in posa per una mezz’oretta. Quindi rimuovere e lasciare asciugare all’aria. Le unghie appariranno subito più sane e forti.

Un ultimo trucco per favorire la crescita delle unghie e renderle più voluminose consiste nello strofinarle periodicamente con dell’olio di ricino. Questa operazione andrebbe ripetuta quotidianamente per qualche giorno per ottimizzare i risultati.

Ricordiamo di non utilizzare questi ingredienti in caso di allergia e di consultare il medico se si hanno unghie micotiche o fortemente danneggiate.

Ecco dunque svelati trucchi per avere unghie perfette a costo quasi zero.