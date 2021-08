Viaggiare è un grande dono, non solo per l’arricchimento culturale e personale, ma anche perché possiamo scoprire momenti di condivisione autentica con i nostri cari, sempre meno frequenti, in questo tempo dominato dal Covid. Insomma, un viaggio con la famiglia è un’esperienza divertente, in grado di rinsaldare legami ed affetti, che permette la condivisione di momenti indimenticabili. Organizzare un viaggio in Italia è la scelta più adatta, quando in famiglia ci sono dei bambini. Non è mai troppo presto per farlo, infatti, i bambini, si adattano più facilmente degli adulti ai cambiamenti e, sono entusiasti delle nuove scoperte e naturalmente curiosi.

Ecco alcuni consigli per viaggiare in Italia a dimensione di famiglia

La natura rappresenta un patrimonio inestimabile ed una fonte di divertimento per tutti. Gli adulti e i bambini possono trascorrere momenti eccezionali, immersi nelle bellezze naturali e nella storia.

Tante cose possiamo fare nel tempo libero, stando allegramente in compagnia. Il mare trasparente e cristallino rappresenta, certamente, la meta preferita dei grandi e di piccini. Esistono comunque delle alternative emozionanti ed irripetibili.

Se siamo amanti degli animali e della buona tavola, fattorie, agriturismi e maneggi sono l’ideale. Abbiamo la possibilità di gustare del cibo prelibato, oppure, di trascorrere del tempo in compagnia di teneri ed affettuosi animali, che in un appartamento non potrebbero stare. Se siamo degli sportivi, il rafting, il climbing e le piste ciclabili consentono di muoversi, mentendosi agili ed in forma. Facendo della sana attività fisica, possiamo godere panorami mozzafiato e, spesso, immergersi in un rigenerante silenzio.

Per i curiosi sono ideali le grotte, oppure, le miniere. Le viscere della terra ci riservano sempre tante sorprese. Inoltre, in giornate torride assicurano un po’ di fresco dalla calura estiva.

Se siamo degli inguaribili romantici ci aspettano passeggiate, castelli e siti storici. Passeggiando con tranquillità, possiamo fare un viaggio nel tempo, immaginando abitudini, usi e costumi di chi ci ha preceduto.

Infine, se abbiamo dei bambini piccoli, o dentro siamo ancora un po’ bambini, i parchi avventura ci aspettano per regalarci divertimento e meraviglia.

Come scegliere la destinazione

La prima cosa da fare è organizzare una serata in cui tutti i membri della famiglia, adulti e bambini, raccontino agli altri quale posto desiderino visitare, oppure, quali esperienze vorrebbero fare in vacanza. Trovato l’accordo, fra tutti, possiamo decidere insieme quale mezzo di trasporto utilizzare, in base alla durata del viaggio, alla meta ed al carico di bagagli.

E quindi ecco alcuni consigli per viaggiare in Italia a dimensione di famiglia, per cui è importante valutare anche il periodo, così da poter prenotare le strutture adatte alle nostre esigenze, chiedere in tempo le ferie oppure considerare le pause scolastiche. Tutti insieme, infine, possiamo fare un programma di massima sulle varie escursioni e decidere in quali luoghi poter gustare piatti tipici e prelibati.

A questo punto, se tutto è filato liscio, dobbiamo solo aspettare il tempo di andare in vacanza.