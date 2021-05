Fin dal primo giorno in cui l’uomo ha messo piede sulla terra, la morte è stata sempre un punto su cui ci si è interrogati. Non si vorrebbe mai lasciare questo pianeta così bello, questa natura così mozzafiato. Inoltre il pensiero di dover lasciare i proprio cari, o viceversa, che i propri cari un giorno possano lasciarsi, ci crea un grandissimo sconforto. Inoltre, soprattutto quando, in epoche lontanissime, i pericoli erano all’ordine del giorno, la vita era veramente a rischio.

Con il passare dei secoli e con l’evoluzione umana, il desiderio di sconfiggere la morte si è fatto sempre più insistente. Chi non ha mai sentito parlare delle famosissima pietra filosofale? Questa misteriosa pietra di cui tutti parlavano nel Medioevo, si dice che avesse il potere di conferire al suo possessore il dono dell’immortalità. Oppure la ricerca dell’elisir di lunga vita, che possa donare giovinezza ed allontanare sempre più la morte dalla vita dell’uomo.

Non cerchiamo risposte magiche ma interroghiamoci su noi stessi

Oggi sappiamo che questa ricerca così frenetica non deve essere il nostro pensiero fisso. Attualmente ci sono tantissime condizioni che stabiliscono la qualità della nostra vita che non basterebbero nemmeno milioni di pietre miracolose. Ma attenzione, la medicina ci viene in aiuto dicendoci quali comportamenti intraprendere e quale stile di vita adottare se vogliamo rimanere a lungo su questo pianeta. Andiamo subito a vedere come questo medico giapponese ultracentenario ci ha lasciato la ricetta dell’elisir di lunga vita.

Ed ecco che la soluzione arriva proprio da un medico. Questo longevo professionista Giapponese ha raggiunto la tenera età di 105 anni in maniera sensazionale. Il suo nome è Shigeaki Hinohara e fino a pochi giorni prima della sua morte ha continuato ad esercitare la sua professione con impegno ed amore. La sua ricetta per una lunga vita non si ricollega affatto a pozioni misteriose o rituali strani. Tutto ciò che bisogna fare, dice il medico, è vivere a pieno la vita, con amore, rispetto, educazione e mantenere una mente sempre forte durante tutta la nostra esistenza. Il segreto quindi sta nel riuscire a combinare positivamente il benessere fisico, psichico e mantenere quindi buoni rapporti anche nella sfera sociale.

Possiamo ritenerci quindi fortunati considerando che questo medico giapponese ultracentenario ci ha lasciato la ricetta dell’elisir di lunga vita.